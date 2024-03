Nationalbank-Präsident Jordan verdiente letztes Jahr nur noch 982'000 Franken

Jordan tritt zurück – so reagieren die Parteien

Maechlers Nachfolger ist Antoine Martin. Er übernahm aber erst per Anfang 2024 die Leitung des III. Departements der Nationalbank, das mehrheitlich in Zürich angesiedelt ist. Es umfasst die Bereiche Geldmarkt und Devisenhandel, Asset Management, Operatives Bankgeschäft und Informatik sowie die Niederlassung Singapur. (rbu/sda/awp)

Ende Juni 2023 trat ausserdem Direktoriumsmitglied Andréa Maechler zurück. Sie erhielt für das halbe Jahr bei der SNB noch eine Gesamtvergütung von 0,839 Millionen Franken inklusive Sozialbeiträgen. Maechler wechselte damals zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

Inklusive Sozialbeiträge belief sich der Lohn des SNB-Präsidenten auf 1,294 Millionen Franken, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Jordan tritt bekanntlich per September 2024 von seinem Posten zurück. Er ist seit 1997 bei der SNB tätig und führte die Nationalbank etwa 2015 durch die Aufhebung des Mindestkurses zum Euro oder im vergangenen Jahr durch die Credit-Suisse-Krise.

