wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Nationalrat

Landesverweis per Strafbefehl: Nationalrat ist dafür

Nationalrat will Landesverweise per Strafbefehl ermöglichen

25.09.2025, 19:3925.09.2025, 19:39

Personen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, sollen per Strafbefehl des Landes verwiesen werden können. Darauf pocht der Nationalrat mit einer Motion. Das einfachere Verfahren soll die Justiz entlasten.

Mit 111 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung hat der Nationalrat am Donnerstag Ja gesagt zu einer entsprechenden Motion. Mit Nein stimmten Vertreterinnen und Vertreter von SP, den Grünen und der GLP sowie mehrere Mitglieder der Mitte-EVP-Fraktion. Die Motion geht nun an den Ständerat.

Justiz entlasten

Das Anliegen stammt von der Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats (RK-N). Sie argumentiert, dass mit Landesverweisungen durch Strafbefehl eine Anklage vor Gericht nicht mehr zwingend erforderlich sei, wodurch die Justiz entlastet werde.

Die Rechte der Beschuldigten bleiben laut den Befürwortenden einer Neuregelung erhalten, weil ihnen weiterhin die Möglichkeit der Einsprache innerhalb von zehn Tagen zur Verfügung steht, um das ordentliche Verfahren in Gang zu setzen. Ausserdem bleibe die notwendige Verteidigung möglich.

Bundesrat ist gegen die Motion

Der Bundesrat stellt sich gegen die Motion. Ein Strafbefehl sei für eine Landesverweisung nicht geeignet, macht er geltend. Das schriftliche Verfahren sei nur bei weniger schweren Straftaten und entsprechend tiefen Sanktionen anwendbar.

Eine Landesverweisung könne aber für mindestens drei Jahre oder länger sowie auf Lebenszeit ausgesprochen werden. Damit verbundene Einreiseverbote könnten unter Umständen für den gesamten Schengenraum gelten, zu dem die Schweiz gehört. Rasch abzuklären, ob jemand illegal im Land sei, sei nicht immer möglich, sagte Justizminister Beat Jans. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Risotto-Grundrezept: So geht's.
1 / 12
Risotto-Grundrezept: So geht's.

Hier das Grundrezept für den besten Risotto der Welt – deinen Risotto.
quelle: obi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Angriffe und Sabotage auf Gaza-Hilfsflotte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Slowenien erklärt Netanjahu zur Persona non grata
2
Kasami kehrt wahrscheinlich in die Super League zurück +++ Saliba verlängert bei Arsenal
3
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
4
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
5
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
4
Nationalrat lehnt Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ab
5
Kleiner Sehtest für zwischendurch: Suche hier mal die Schienbeinschoner
Taylor Swifts «The Life of A Showgirl» kommt in Schweizer Kinos
Am 3. Oktober soll das zwölfte Album der Popsängerin Taylor Swift erscheinen, «The Life of A Showgirl». Passend dazu soll es einen exklusiven Kinofilm geben.
Zur Story