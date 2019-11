Schweiz

Das erste Winterwochenende ist da – auch Bundesrätin Amherd freut's



Das erste Winterwochenende ist Tatsache – auch Bundesrätin Amherd freut's

Der Winter ist da. Zwar nicht im Flachland, dafür in erhöhten Lagen. In diversen Regionen der Schweiz ist an diesem Wochenende richtig viel Schnee gefallen, Liebhaber des Hashtags «Winterwonderland» kommen voll auf ihre Kosten 😍. Eine Auswahl.

Andermatt In #Andermatt auf 1440 m ü.M. schneit es gerade intensiv, was die ersten Skifahrer aber nicht davon abhält, den #Schnee zu testen. #abufdschii ^chs pic.twitter.com/90THkbebcn — SRF Meteo (@srfmeteo) November 17, 2019

Brig Der Winter ist auch in Brig angekommen❄️❄️☃️ - 😊 wunderschön! pic.twitter.com/f5T4JKqAj2 — Viola Amherd (@Violapamherd) November 17, 2019

Samedan In der Nacht fiel speziell in @Graubunden bereits ordentlich #Neuschnee❄️.

Sta. Maria: 23 cm

Zuoz: 18 cm

Bivio: 18 cm

Samedan: 18 cm

Sedrun: 13 cm

Quelle: SLF (@WSL_research)#WinterWonderland #Schnee ^is pic.twitter.com/pDFthwN6fk — SRF Meteo (@srfmeteo) November 17, 2019

Ort... unbekannt Zum Glück haben wir ein Zimmer mit Balkon genommen. 🤗 pic.twitter.com/HnkjslkWCf — Patrick Kühnis (@pakTagi) November 17, 2019

Übrigens: Schneerekord in Santa Maria GR – Berninalinie gesperrt

In Santa Maria im bündnerischen Münstertal ist im November noch nie so viel Schnee gefallen wie dieses Jahr. Die Schneehöhe betrug am Sonntagmittag 71 Zentimeter.

Der bisherige November-Schnee-Rekord in Santa Maria Val Müstair GR stammte aus dem Jahr 1959 mit 65 Zentimetern Schneehöhe, wie Felix Blumer von SRF Meteo gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. 1931 wurde in Santa Maria begonnen, zu messen.

Ein weiterer Rekord für den Monat November wurde am Sonntag in Samedan GR verzeichnet. Dort beträgt die Schneehöhe aktuell 77 Zentimeter. Bisheriger Rekord war 64 Zentimeter im Jahr 2000. Messbeginn in Samedan ist jedoch erst 1979.

In der Nacht fiel besonders in Graubünden viel Neuschnee. Zwischen Pontresina GR und Poschiavo GR musste deswegen am Sonntagmorgen die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) gesperrt werden.

Wie lange der Unterbruch dauert, ist nicht bekannt. Wie die RhB mitteilte, verkehren auf der gesperrten Strecke Ersatzbusse. Reisende müssten jedoch mehr Zeit einrechnen. (rst/sda)

