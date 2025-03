Der Oeschinensee ist im Sommer ein sehr beliebtes Ziel für Touristenn. Bild: keystone

Für den Oeschinensee solltest du bald reservieren – das musst du wissen

Der Oeschinensee ist seit Jahren ein bekannter Touristen-Hotspot. Weil der Besucherandrang immer weiter wuchs, reagieren die Verantwortlichen jetzt. Ab Mai solltest du für die Gondelfahrt reservieren.

Mehr «Schweiz»

Am 10. Mai 2025 führt der Oeschinensee ein Online-Reservationssytem für die Gondelbahn ein. «Travelnews» schreibt in diesem Zusammenhang von einer Reservationspflicht. Die Betreiber selbst nennen es auf ihrer Website «Tickets ab Sommer 2025: Online Buchung empfohlen».

Sicher ist: Ab Mai kannst du dir mit dem neuen Boarding Pass einen festen Zeitslot für die Bergfahrt sichern. So umgehst du lange Wartezeiten und keine Verzögerungen. Wie viele Gäste pro Zeiteinheit auf den Berg gelassen werden, liess Christoph Wandfluh, Verwaltungsratspräsident der Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee, offen. Klar ist aber: Die Kapazität der Bahn gibt die Grenze vor. Die 8er-Gondel wird auf Skiresort.ch mit einer Kapazität von 1000 Leuten pro Stunde ausgewiesen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝙻𝚊𝚞𝚛𝚊 ↟ 𝚅𝚘𝚜𝚐𝚎𝚜 ↟ 𝙳𝚛𝚘𝚗𝚎 (@laura_des_villes_et_des_champs) Das Bild mit diesen zwei Bäumen ist auf Social Media sehr oft geteilt. Was viele nicht wissen: Um da hin zu kommen, trägst du im Idealfall Wanderschuhe und der Weg ist teilweise ziemlich ausgesetzt.

Wandfluh erklärt: «Es geht darum, dass wir die Leute besser auf dem Berg verteilen und Wartezeiten reduzieren können.» Zudem wichtig:« Der Oeschinensee ist Unesco-Welterbe, wir dürfen die Umgebung nicht zu Tode trampeln.»

Es gehe bei der Massnahme nicht darum, Gästen den Besuch zu verbieten. Aber eine Sensibilisierung und Lenkung sei angebracht. Ranger sind im Gebiet seit vier Jahren im Einsatz. Sie machen die Gäste vor Ort auf Verhaltensregeln aufmerksam, da insbesondere an so einem Ort viele Menschen unterwegs sind, welchen die Gefahren der Berge nicht bewusst sind.

Was hältst du von der Besuchersteuerung beim Oeschinensee? Endlich! Die mussten was machen. Schade, finde die Lösung nicht gut. Die müssten die Besucher noch stärker einschränken. Das bringt doch nichts. Ich will nur die Antwort sehen. Abstimmen

Übrigens: Zu Fuss erreichst du den Oeschinensee in rund 90 Minuten auf dem Wanderweg. Ist jetzt nicht der allerschönste Weg und etwas steil. Aber es wäre eine Option. Und hier noch ein heisser Tipp, damit du den Oeschinensee auch noch ein wenig (fast) alleine geniessen kannst: Übernachte im Berghaus Arva und stehe früh auf – magisch.

Was hältst du von Geheimtipps? Rauszeit Das ist der fiese Sack, der IMMER ALLE deine Geheimtipps verrät

Ähnliche Massnahmen auch an anderen Orten

Der Oeschinensee ist mit so einer Massnahme nicht der erste Ort in der Schweiz. Bekannt ist das Drehkreuz (5 Franken) beim Bootssteg in Iseltwald. Beim Obersee im Glarnerland wird einfach ab einem gewissen Moment die Zufahrtsstrasse gesperrt.

Die Gelmerbahn: Ohne Reservation würde ich da nicht mehr hin. Bild: KEYSTONE

Die Bergbahn reservieren musst du auch bei der Gelmerbahn oder Triftbahn im Berner Oberland. Hier sind die Kapazitäten klein und wenn du ohne Reservation und Timeslot anreist – kommst du womöglich nicht hoch. Ob das beim Oeschinensee auch so wird, werden wir diesen Sommer sehen.

(fox)