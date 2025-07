Das Misox rechnet mit Wiederaufbaukosten von 84 Millionen Franken

Ein Jahr nach der Unwetterkatastrophe mit verheerenden Murgängen rechnet das bündnerische Misox mit Kosten von 84 Millionen Franken für Wiederaufbau und Sicherheitsmassnahmen. Das erklärten die Verantwortlichen der Region am Donnerstag in Roveredo vor den Medien.

So sieht es in Brienz am Morgen danach aus

Franzosen dürfen in Porrentruy JU nicht mehr in die Badi – schon wieder

Kundenzufriedenheit: Das sind die Top-Versicherer und Hypo-Experten der Schweiz

Welche Versicherer und Banken in der Schweiz ihre Kundinnen und Kunden wirklich überzeugen, zeigt das alljährliche Zufriedenheitsranking des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch – mit bekannten Favoriten, aber auch überraschenden Neueinsteigern an der Spitze.

Bei der jährlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit des Vergleichsportals comparis.ch schneiden mehrere Versicherer und Banken besonders gut ab. Während bei den Krankenversicherungen gleich vier Anbieter gemeinsam die Spitzenposition einnehmen, sichert sich die Mobiliar erneut gleich doppelt den ersten Platz – sowohl in der Auto- als auch in der Hausrat- und Haftpflichtversicherung. Bei den Hypotheken überrascht ein neuer Name an der Spitze.