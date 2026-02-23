Alte Weihnachtsbäume schaffen Lebensräume für Fische im Wohlensee

Rund 20 Freiwillige des Fischereivereins haben im Wohlensee über hundert ehemalige Weihnachtsbäume versenkt. Die Tannen dienen Egli und anderen Fischarten als Laichplätze. Darüber hinaus bieten sie Jungfischen Schutz und sind Lebensraum für Kleinstlebewesen.

Die alten Weihnachtsbäume schaffen etwas Abhilfe für die natürlichen Strukturen. Bild: Marco Zanoni

Der künstlich angelegte Wohlensee bietet laut Fischereiverein nur begrenzte natürliche Strukturen. Die alten Weihnachtsbäume schaffen etwas Abhilfe. Die Standorte der versenkten Tannen sind auf der Webseite des Fischereivereins dokumentiert, wie dieser am Montag mitteilte.

Sie befinden sich ausserhalb der Fahrrinne und liegen meist einen Meter unter der Wasseroberfläche. Damit stellen sie laut Verein keine Gefahr für Schiffe oder andere Freizeitaktivitäten dar.

Ähnliche Aktionen hätten sich in anderen Gewässern bewährt, hält der Verein fest. Bild: Marco Zanoni

Die Tannen wurden nach den Festtagen in umliegenden Gemeinden gesammelt. Angenommen und versenkt wurden ausschliesslich unbehandelte Bäume. Vor dem Versenken wurden die Tannen gelagert, damit sich die Gerbstoffe verflüchtigen konnten.

Ähnliche Aktionen hätten sich in anderen Gewässern bewährt, hält der Verein fest. Am Wohlensee wird nun überprüft, ob die Laichhilfen von den Fischen angenommen werden. Der Verein investierte nach eigenen Angaben rund 200 Stunden Freiwilligenarbeit in das Projekt. (sda)