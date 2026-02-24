ÖV-Billette: Digitaler Vertrieb dominiert

Mehr «Schweiz»

Der Verkauf von Fahrausweisen im öffentlichen Verkehr in der Schweiz verlagert sich immer stärker auf digitale Kanäle. Im vergangenen Jahr betrug deren Anteil am Gesamtabsatz bereits 76,4 Prozent, wie die Branchenorganisation Alliance Swisspass mitteilte.

Damit stieg der Anteil der digitalen Verkäufe im Vergleich mit dem Vorjahr noch einmal um rund 2,5 Prozentpunkte. Ein Viertel dieser digitalen Verkäufe erfolgte 2025 über automatisches Ticketing. Die Bedeutung von Billettautomaten und bedienten Schaltern nahm entsprechend ab, wie es in der Mitteilung vom Dienstag weiter heisst.

Der Anteil der digitalen Verkäufe steigt. Bild: KEYSTONE

Um den Ticketkauf trotzdem auch ohne Smartphone oder Kreditkarte zu ermöglichen, wurde im November 2025 eine wiederaufladbare Prepaid-Karte eingeführt.

Fast 300 Millionen Fahrausweise verkauft

Von den Gesamteinnahmen in der Höhe von 7,04 Milliarden Franken (2024: 6,7 Milliarden) entfielen derweil 4,46 Milliarden auf den Nationalen Direkten Verkehr und 2,58 Milliarden auf die regionalen Verbünde.

Insgesamt verkauften die Transportunternehmen im vergangenen Jahr 295 Millionen Fahrausweise. Den grössten Anteil an der verkauften Menge machten mit rund 71 Prozent die Einzelbillette aus. Diese lagen auch beim Umsatz mit einem Anteil von rund 31 Prozent an der Spitze. Das Generalabonnement (GA) trug knapp 20 Prozent zum Umsatz bei.

Das beliebteste Abonnement blieb das Halbtax, von dem Ende 2025 über 3,45 Millionen Stück im Umlauf waren. Die Zahl der Generalabonnemente belief sich auf rund 423'000. Gefragt waren auch neuere Angebote wie das Halbtax PLUS mit 190'283 und das GA Night mit 123'037 verkauften Einheiten. (sda)