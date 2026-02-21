Schweden ist für seine zahlreichen Schären bekannt. bild: rico ködder / imago images

Schweden verlost fünf Inseln für ein Jahr – so kann man sich bewerben

Rund 267'000 Inseln gehören zu Schweden und damit mehr als zu jedem anderen Land. Fünf davon könnten dieses Jahr neue Bewohnerinnen und Bewohner bekommen.

Lukas Armbrust / watson.de

Vom Luxus, eine eigene Insel zu besitzen, können die meisten Menschen nur träumen. Tagsüber am Strand in der Sonne liegen, zwischendurch ins Meer hüpfen und abends am knisternden Lagerfeuer den Abend ausklingen lassen – das wär was!

Doch was normalerweise nur Menschen mit Millionen auf dem Konto vorbehalten ist, könnte nun bald auch für Normalsterbliche Realität werden. Schweden verlost dieses Jahr nämlich fünf seiner zahlreichen Inseln.

Privatinsel gewinnen: Das sind die Teilnahmebedingungen

Passend dazu hat die schwedische Tourismusbehörde bereits eine Kampagne mit dem Titel «Deine schwedische Insel» gestartet. In den dazugehörigen Werbeclips sind kleine, unbewohnte Inseln zu sehen. Die Sonne scheint, die Äste von Kiefern wehen im Wind. «Baden, wo noch nie jemand gebadet hat», flüstert eine Frauenstimme. «Der ultimative Luxus.»

Luxus ist in diesem Kontext natürlich nicht als 5-Sterne-Erfahrung zu verstehen, sondern im Sinne unberührter Natur und Ruhe. Es gehe darum, «eine sehr schwedische Perspektive auf Freiheit und Verantwortung in der Natur zu vermitteln», heisst es seitens der Tourismusbehörde.

«Schweden hat mehr Inseln als jedes andere Land der Welt, und wir möchten die Menschen einladen, die vielleicht authentischste Form von Luxus zu geniessen: die Ruhe und Stille der Natur auf der eigenen Insel», zitiert Euronews Susanne Andersson, Geschäftsführerin der Marketing-Agentur Visit Sweden.

Die Hürden zur Teilnahme sind vergleichsweise niedrig. Gefordert ist lediglich ein einminütiges Video im Hochformat, das bis zum 17. April über ein Formular eingereicht werden kann. Darin sollen Bewerberinnen und Bewerber darlegen, warum ausgerechnet sie eine der Inseln gewinnen sollten. Teilnehmen können alle international Reisenden ab 18 Jahren – ausgenommen sind lediglich Milliardäre.

Wer seine Gewinnchancen erhöhen will, kann das Video zusätzlich auf Social Media unter dem Hashtag #YourSwedishIsland posten. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend von einer Jury ausgewählt und im Mai verkündet.

Gewinnerinnen und Gewinner dürfen die schwedische Insel für ein Jahr nutzen

Um welche Inseln es sich handelt, steht schon fest: Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen und Marsten. Während manche als karge Felseninsel beschrieben werden, kann man auf anderen ein paar Bäume und Sträucher erwarten.

Skandinavien-Fans, die jetzt schon davon träumen, nach Schweden überzusiedeln und den Rest ihres Lebens auf einer ruhigen Schäre zu verbringen, dürften jedoch enttäuscht werden. Wer gewonnen hat, erhält nämlich keine Eigentumsrechte über die Inseln, sondern ein Zertifikat mit Nutzungsrechten, die auf ein Jahr begrenzt sind.

Darüber hinaus bekommen die fünf Auserwählten einen Reisegutschein im Wert von rund 1800 Franken, berichtet Reisereporter. Der ist wohl auch nötig, denn ein Transfer zu den unberührten Inseln ist nicht inklusive. «Euronews» zufolge müssten sich die Gewinnerinnen und Gewinner darauf einstellen, dass sie die Insel lediglich mit einem Boot, Kayak oder Stand-up-Paddleboard erreichen.

