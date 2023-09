Tausende Menschen an der Klimademo vom 28. September 2019: Heute dürfte es auch wieder voll werden auf dem Bundesplatz. Bild: KEYSTONE

Heute findet in Bern eine Klimademo statt – es werden bis zu 20'000 Leute erwartet

In der Stadt Bern ist heute eine grosse Demonstration geplant. Es dürfte zu grösseren Einschränkungen im Verkehr kommen.

«Jetzt handeln!» lautet das Motto der Kundgebung, zu der die Klimabewegung sowie zahlreiche Umwelt- und Naturschutzorganisationen aufgerufen haben.

Die Klimabewegung habe bei vielen zu einem Umdenken geführt, heisst es in einem gemeinsamen Aufruf. Mutige Menschen probierten neue Wege aus, und in vielen Branchen würden klimaverträgliche Lösungen gefunden. Doch es passiere noch viel zu wenig, und die Zeit für vorsichtige Schritte sei abgelaufen.

Die Demonstrierenden wollen ein Zeichen für sofortigen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit setzen. Die grössten Verursacher der Krise müssten ihre Verantwortung wahrnehmen. Die Politik müsse dem Klimaschutz endlich Priorität geben.

Umzug durch die Stadt

Die Kundgebung soll am Bollwerk unweit des Bahnhofs Bern beginnen. Nach einem Umzug durch die Stadt sind Reden und Konzerte auf dem Bundesplatz geplant.

Die Demonstrierenden reisen unter anderem mit sechs Extrazügen an. Es sind auch gemeinsame Anfahrten mit dem Velo geplant. In der Stadt Bern ist am Nachmittag mit grösseren Verkehrseinschränkungen zu rechnen, wie die Kantonspolizei im Vorfeld mitteilte.

Die nationale Klimademo findet 22 Tage vor den nächsten eidgenössischen Wahlen statt. Es ist der letztmögliche Termin für eine Grossdemonstration auf dem Bundesplatz: Im Oktober erlaubt die Berner Stadtregierung keine solchen Anlässe mehr. Sie setzt damit die Praxis der Wahljahre 2011, 2015 und 2019 fort. (sda)