Internationaler Klimastreik: Die geistreichsten Schilder der heutigen Proteste

Am Freitag, 3. März, streikt die Klimajugend nicht nur in der Schweiz, sondern überall auf der Welt. Wir zeigen euch die Bilder der demonstrierenden Masse und ihren Plakaten.

Mehr «International»

Der Klimastreik geht in die nächste Runde: Am Freitag versammeln sich wieder grösstenteils junge Menschen, um für eine bessere, umweltfreundlichere Zukunft auf die Strasse zu gehen. Gefordert wird ein Ende der Finanzierung von fossilen Energien. Wir zeigen euch die Fotos aus Australien, Brasilien und anderswo auf der Welt:

Australien

In Australien fordert der Klimastreik, dass Firmen aufhören, in fossile Energien zu investieren und stattdessen auf erneuerbare Energien setzten. Woodside Energy ist eine der grössten australischen Firmen, die in die Suche und Förderung von Erdöl spezialisiert sind – heute wird sie dafür vom Klimastreik öffentlich kritisiert.

«Schule schwänzen, um euch eine Lektion zu erteilen.»

«Unfuck the Future!»

Kenia

Der Klimawandel führt in Kenia zu immer mehr Dürreperioden, weil seit einigen Jahren die Regenzeit ausfällt – das hat drastische Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur. Bereits im September 2021 wurde die Dürre deshalb zur nationalen Katastrophe erklärt – verändert hat sich seither jedoch wenig.

«Schadens- und Verlustfinanzierung – jetzt!»

«Geld wird auf einem toten Planeten nichts mehr wert sein.»

Italien

Auch in unserem Nachbarland Italien sind die Folgen des Klimawandels spürbar: Letztes Jahr wurde das Land von extremer Dürre geplagt. Und auch aktuell spielt das Wetter verrückt – der Gardasee beispielsweise hat einen rekordtiefen Pegelstand und am Ätna liegt meterhoch Schnee.

«Der Planet ist fast heisser als mein Freund»

«Öko nicht Ego»

(anb)