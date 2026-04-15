freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Natur

Das ist die Schweizer Landschaft des Jahres 2026

Die Lorzenebene – die «Grüne Lunge» des Zugersee-Ufers.
Die Lorzenebene – die «Grüne Lunge» des Zugersee-Ufers.Bild: Keystone

Das ist die Schweizer Landschaft des Jahres 2026

15.04.2026, 08:4915.04.2026, 08:49

Die Lorzenebene im Kanton Zug ist am Mittwoch zur «Landschaft des Jahres 2026» gekürt worden. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) würdigt das Gebiet als «grüne Lunge» in einer «boomenden Stadtlandschaft».

Ausgezeichnet werden laut dem Communiqué am Mittwoch der Kanton Zug, die Stadt Zug, die Gemeinden Baar, Cham und Steinhausen sowie die Korporation Zug als Vertreterin der Landeigentümerinnen und Landeigentümer.

Menschen spazieren am Seeufer bei der Chollermuelli-Landschaft der Lorzenebene, zwischen der Stadt Zug und Cham mit der Rigi im Hintergrund, fotografiert am Dienstag, 24. Maerz 2026 in Zug. Die Stiftu ...
Die Landschaft des Jahres 2026Bild: KEYSTONE

Trotz starkem Bevölkerungswachstum – seit 2000 ist der Kanton Zug um 34 Prozent gewachsen – blieb die Lorzenebene unbebaut, hiess es weiter. Stattdessen wurde das Gebiet früh planerisch gesichert und gezielt als Freiraum für Landwirtschaft, Bevölkerung und Natur entwickelt. Bereits 2004 legte der Kanton im Richtplan eine Siedlungsbegrenzung fest.

2012 folgte ein verbindliches Leitbild. Darin wurde festgehalten, dass die Lorzenebene «kein Bauerwartungsland» ist und dauerhaft vor Überbauung geschützt werden soll. Zudem sollen keine neuen Verkehrsinfrastrukturen das Gebiet zerschneiden.

Menschen spazieren entlang der Lorze auf der Lorzenebene, zwischen Cham und der Stadt Zug, fotografiert am Dienstag, 24. Maerz 2026 in Cham. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL zeichnet die Lorz ...
Viele Spaziergänger nutzen die Fläche, um frische Luft zu schnappen.Bild: KEYSTONE

Pläne für Flugplatz, Flughafen und Autobahn

Frühere Nutzungspläne sahen für die Uferlandschaft unter anderem einen Militärflugplatz, einen Interkontinentalflughafen oder eine Autobahn vor. Allesamt Projekte, die letztlich nicht realisiert wurden. Stattdessen sprach sich die Zuger Regierung damals für die «Nordvariante» aus und verlegte die Lorze in ein «stark begradigtes, von Norden nach Süden verlaufendes Flussbett», wie die SL in den Medienunterlagen mitteilte.

Heute dient die Lorzenebene als «grüne Lunge» der Region. Sie wird genutzt von Spaziergängern, Velofahrenden und der Landwirtschaft und bietet gleichzeitig Raum für Biodiversität, hiess es. Sie sei für die Zugerinnen und Zuger «identitätsstiftend», schrieb die SL.

Junge Menschen liegen im Gras am Seeufer des Zugersees auf der Lorzenebene, zwischen Cham und der Stadt Zug, fotografiert am Montag, 6. April 2026 in Zug. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL zei ...
Wohltuende Natur, in der Nähe der Stadt.Bild: KEYSTONE

Die Auszeichnung würdigt insbesondere die enge Zusammenarbeit von Politik, Behörden und Eigentümern. Sie hätten «am gleichen Strick» gezogen, hiess es. Gleichzeitig gelte die Lorzenebene als «modellhaftes Beispiel» dafür, wie Landschaften in wachsenden Regionen «gesichert und qualitätsvoll» weiterentwickelt werden könnten, so die SL.

Der Preis für die «Landschaft des Jahres» ist mit 10'000 Franken dotiert und wird seit 2011 jedes Jahr verliehen. Die Auszeichnung soll in erster Linie Projekte würdigen und unterstützen, die die Landschaft erhalten und fördern, und gleichzeitig das Bewusstsein für ihren Wert stärken. (nil/sda)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Für Trockenperioden: Kriens LU will sich zusätzliche Wasserressourcen erschliessen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)

«Russian Attack on Kyiv» von Evgeniy Maloletka, AP
Valeria Syniuk (65) sitzt neben ihrem schwer beschädigten Haus in Kiew. Sie schlief, als eine russische Rakete das Gebäude gegenüber von ihrem zerstörte.
quelle: evgeniy maloletka/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skurile Ostertradition auf Insel Chios
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
10 Länder fordern Verhandlungen zum Libanon – darunter die Schweiz
In einer gemeinsamen Mitteilung haben Kanada, Grossbritannien, die Schweiz und sieben weitere Staaten «ein unverzügliches Ende der Kampfhandlungen im Libanon» gefordert. Die Länder seien «zutiefst besorgt über die sich verschlechternde humanitäre Lage und die Vertreibungskrise im Libanon», heisst es in der von Kanada verbreiteten Stellungnahme. Vor allem Zivilisten und zivile Infrastruktur müssten vor den Auswirkungen der Feindseligkeiten geschützt werden.
Zur Story