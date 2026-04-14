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Kriens LU will sich zusätzliche Wasserressourcen erschliessen

Für Trockenperioden: Kriens LU will sich zusätzliche Wasserressourcen erschliessen

14.04.2026, 10:1514.04.2026, 10:15

Die Stadt Kriens will sich für Trockenperioden besser wappnen. Um eine neue Grundwasserfassung erschliessen zu können, testet sie im Gebiet Underhus-Amlehn eine Wasserquelle.

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Kriens LU will sich zusätzliche Wasserressourcen für mehr Trinkwasser erschliessen.Bild: shutterstock

Sie wolle mit einer weiteren Grundwasserfassung die Versorgungssicherheit erhöhen, teilte die Stadt Kriens am Dienstag mit. Vor allem wenn es längere Zeit keine Niederschläge gebe oder in einer Notsituation, sei eine starke Eigenversorgung wichtig.

Ein möglicher Standort der neuen Wasserfassung ist das Gebiet Underhus-Amlehn. Die dortigen hydrologischen Verhältnisse seien aber nur teilweise bekannt, erklärte die Stadt. Es seien deswegen vertiefte Untersuchungen nötig.

Von Juni bis Dezember werden deswegen Sondierbohrungen durchgeführt und ein Testbrunnen erstellt. Die Ergiebigkeit des Grundwassers soll mit Pumpversuchen festgestellt werden. Weitere Themen der Untersuchungen sind der Grundwasserspiegel, die Wasserqualität und die Fliessverhältnisse.

Die Kosten der Untersuchungen belaufen sich nach Angaben der Stadt Kriens auf 108'000 Franken. Finanziert werden sie durch die Spezialfinanzierung der Wasserversorgung. Erweise sich die Quelle als geeignet, würden Grundwasserschutzzonen festgelegt, teilte die Stadt mit. (hkl/sda)

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