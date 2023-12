Schweiz setzt OECD-Mindeststeuer für Konzerne ab 1. Januar 2024 um

Mehr «Schweiz»

Ehemalige Nationalrätin Petra Gössi, spricht neben Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher am 11. Mai 2023 an einer Medienkonferenz von der Allianz für die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer. Bild: keystone

Grosse international tätige Unternehmen werden in der Schweiz künftig mit einem Steuersatz von mindestens 15 Prozent besteuert. Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, einen Teil der OECD/G20-Steuerreform wie geplant per 1. Januar 2024 einzuführen. (saw/sda)