Preis steigt und steigt: Diesel kostet jetzt 2,10 Franken pro Liter

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Die zunehmende Eskalation der Konflikte in Nahost treibt die Spritpreise weiter nach oben. Nun kostet der Liter Diesel in der Schweiz laut Daten des TCS im Schnitt 2.10 Franken je Liter.

Diesel kostet in der Schweiz immer mehr. Bild: Shutterstock

Zur Wochenmitte wurde der Dieselpreis mit 2.01 Franken pro Liter erstmals seit dem Ausbruch des Kriegs im Iran über die Marke von 2 Franken getrieben. Auch die Benzinpreise ziehen weiter an – allerdings in einem etwas geringeren Ausmass. Der Liter Bleifrei 95 etwa hat mit 1.82 Franken pro Liter seit Mittwoch um 5 Rappen angezogen.

Der TCS publiziert jeweils den querschnittlichen Preis pro Liter Treibstoff mittels der Auswertung verschiedener Quellen und Stichproben. Den stärkeren Preisanstieg beim Diesel erklärt die Mobilitätsorganisation mit einer höheren Nachfrage in der Industrie. (dab/sda/awp)