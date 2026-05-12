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SBB präsentieren neue Lokomotive des Typs Re 460 im Wanderlook

SBB Wanderlokomotive
Die im Wanderlook gestaltete SBB-Lokomotive.Bild: SBB

Eine neue SBB-Lokomotive kommt jetzt im Wanderlook daher

12.05.2026, 15:3912.05.2026, 15:51

Die SBB haben am Dienstag eine neue Lokomotive eingeweiht: Das Modell des Typs Re 460 kommt dabei im Wanderlook daher. Vor ausgewählten Gästen wurde der Zug offiziell eingeweiht und getauft. Durch die Veranstaltung führte die Moderatorin Jenni Herren.

Simon Stadler, links, und Matthias Bütler, rechts, taufen die neue SBB-Lokomotive
Die Taufe der neuen SBB-Lok.Bild: SBB

Das Design der Lokomotive zeigt einen Wegweiser in den vier Landessprachen. «Die Gestaltung spiegelt verschiedene Elemente unserer Identität wider. Der gelbe Wegweiser ist nicht nur ein bekanntes Symbol mit hohem Wiedererkennungswert, sondern steht auch für Orientierung und Bewegung», erklärt Andrea Boillat, Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation beim Dachverband Schweizer Wanderwege.

Loktaufe der Schweizer Wanderwege zusammen mit der SBB im Bahnhof Zuerich am 12. Mai 2026 fotografiert von Thomas Hodel
Das auffällige Design der Lokomotive zeigt einen Wegweiser in den vier Landessprachen.

(ome)

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quelle: foto service sbb / str
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