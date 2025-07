Wegen Hochwasser fallen Regionalzüge der Zentralbahn aus

Das Sachsler Ried in der Nähe von Giswil steht unter Wasser, wie auf den Aufnahmen des Fotografen von Keystone-SDA zu sehen ist. (dab/sda)

Seit Freitag stieg der Wasserstand des Sarnersees in Sarnen um über einen Meter, wie aktuelle Hydrodaten des Bundesamts für Umwelt zeigen: von rund 469,6 Metern über Meer am Freitagabend auf 470,7 Metern über Meer am Dienstagmittag.

S-Bahnen der Zentralbahn zwischen Sarnen und Giswil fallen teilweise aus. Grund ist die Überschwemmung in Sachseln. Es verkehrt ein Bahnersatzbus, wie das Transportunternehmen am Dienstagmittag auf seiner Webseite schrieb.

Erinnerst du dich noch an die herrlichen Sommertage im Juni? Bei vielen sind die Erinnerungen durch die verregneten letzten Wochen wohl weggespült worden. Aber welche Orte wurden in diesem Sommer eigentlich bisher am meisten verschifft? Wir haben die Antwort.

Der Komiker Peach Weber schaffte es mit diesem Refrain im Sommer 1996 gar eine Woche in die Charts (Rang 66).