Postautos auf dem Postautodeck am Bahnhof Chur. Bild: KEYSTONE

Postauto verzeichnet 2024 neuen Fahrgastrekord

Postauto hat noch nie zuvor so viele Menschen transportiert wie im vergangenen Jahr. 183 Millionen Passagiere nutzten das Transportmittel. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das einer Zunahme um 4,9 Prozent.

Am stärksten nahm die Nachfrage im Freizeitbereich zu, wie Postauto am Mittwoch weiter mitteilte. Insgesamt 140 Millionen Kilometer hätten die rund 2300 Fahrzeuge zurückgelegt. Davon waren 42 vollelektrisch angetrieben. Sie bedienten 950 Linien und erschlossen 11'339 Haltestellen.

Bereits 2023 war für das Transportunternehmen ein Rekordjahr gewesen. Damals waren 175 Millionen Menschen mit einem Postauto unterwegs. Zuvor stammte der letzte Rekord aus dem Jahr 2019, ehe es einen pandemiebedingten Einbruch gab.

Die Elektrifizierung der Flotte schreitet laut Mitteilung im laufenden Jahr insbesondere in der Westschweiz voran. In Sitten VS, Moudon VD und Gland VD sollen in diesem Jahr rund 30 E-Postautos in Betrieb gehen. Weitere E-Flotten sollen auch im Zürcher Verkehrsverbund, in Gelterkinden BL, Interlaken BE, Wildhaus SG und in Bellinzona TI entstehen. (sda)