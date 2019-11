«Wir haben ein gutes Gefühl» – Dortmund und Favre schöpfen vor Inter-Kracher Mut

Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre stehen vor Schlüsselspielen. Vor dem Bundesliga-Hit vom Samstag in München müssen die Dortmunder am Dienstag einen grossen Schritt in der Champions League tun. Sie empfangen Inter Mailand.

Bei Bayern München sind die Ansprüche immer hoch, in Dortmund sind sie gestiegen. Der BVB ist Zweiter in der Meisterschaft und hat gute Aussichten, in der Champions League die Achtelfinals zu erreichen. Dennoch wird Lucien Favre in vielen deutschen Medien schier Woche für Woche in Frage gestellt. Die Bild-Zeitung begleitet den Waadtländer mit einer kampagnenartigen negativen Berichterstattung.

Es wird über Nachfolger spekuliert, während die Entscheidungsträger im Klub nie Derartiges von sich …