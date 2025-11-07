wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Online-Sicherheit

Störung beim Bund: IT-Panne während Übung für Cyber-Attacke

IT-Panne beim Bund – und das ausgerechnet in der grossen Krisenübung

Die Behörden von Bund und Kantonen trainieren in einer grossen Übung den Ernstfall. Da kommt es in der Bundesverwaltung zu einer IT-Störung. Ist das nun Teil der Übung – oder eine echte Panne?
07.11.2025, 16:5607.11.2025, 16:56
Stefan Bühler / ch media

Während zwei Tagen übt der Staat in Bern den Ernstfall. Es ist eine grosse Sache. Mit Martin Pfister und Ignazio Cassis sind laut Tamedia-Zeitungen zwei Bundesräte involviert. Dazu kommen Vertreterinnen und Vertreter der Bundesverwaltung, alle Kantone, das Fürstentum Liechtenstein und fünf Städte. Und nicht weiter beschriebene «Dritte», die dazu beitragen sollen, «das nationale Krisenmanagement weiter zu stärken, auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Ausland». So hat es das Finanzdepartement am 3. November mitgeteilt.

Bund Cybersicherheit Übung
Der Bund übte den Fall einer Cyber-Attacke – dabei kam es zu einer Störung.Bild: CH Media

Am Donnerstagmorgen startet die Übung, die «eine hybride Bedrohung der Schweiz» zum Thema hat. Was das genau heisst, verrät der Bund vorerst nicht: «Das Szenario bleibt bis zur Übung vertraulich.» Dem Vernehmen nach geht es um einen Konflikt, in den Nachbarländer der Schweiz involviert sind. Es kommt auch zu massiven Cyber-Angriffen.

Problem bei der Verbindung ins Internet

Nun zeigen Recherchen, dass das fiktive Szenario am Donnerstagmorgen frontal mit der Realität kollidierte. Die Übung war gerade angelaufen, da erlitt die Informatik des Bundes eine grössere Störung. Das Krisen-Drehbuch sowie Videos waren laut zwei Quellen für die Teilnehmenden der Übung kurzfristig nicht mehr abrufbar. Und es stellte sich ihnen die bange Frage: Ist das nun ein echter Ernstfall – oder bloss die Simulation einer zusätzlichen Krise im Krisenfall? Eine Superkrise?

«Der Zugriff in der Bundesverwaltung war bis kurz nach dem Mittag erschwert oder nicht möglich.»
Bundeskanzlei

Eine Anfrage bei der Bundeskanzlei zeigt: So einfallsreich und raffiniert waren die Drehbuchautoren der Krisenübung nicht. Der Ausfall sei «eine echte Störung», nicht Teil des Übungsszenarios, teilt sie mit. Der Ausfall habe die gesamte Bundesverwaltung betroffen. So seien insbesondere die Onlinekonferenzlösung Microsoft Teams und das gesamtschweizerische Behörden-Login AGOV teilweise ausgefallen.

«Der Zugriff in der Bundesverwaltung war bis kurz nach dem Mittag erschwert oder nicht möglich», schreibt die Bundeskanzlei. Die Panne sei auf eine Störung im Bereich des Netzübergangs vom Bundesnetz ins Internet zurückzuführen. «Die Ursache wird analysiert.» Anders als von Teilnehmenden rapportiert, habe die Störung keine negativen Konsequenzen in Bezug auf die Übung gehabt.

Wie auch immer. Am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr meldete die Bundeskanzlei: «Die Situation hat sich mittlerweile stabilisiert, der Zugriff auf Microsoft Teams und AGOV ist wieder möglich.»

Und die Behörden können sich wieder ungestört der Krisenbewältigung widmen. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zu Cyber-Attacken:

Zahlreiche Webseiten down: Bund wurde zum Opfer von Cyber-Attacke
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wie die Techkonzerne das Internet kaputtmachen
1 / 16
Wie die Techkonzerne das Internet kaputtmachen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mag sich als Nerd verkleiden, doch das ändert nichts daran, dass der Techmilliardär ein Totengräber des freien Internets ist. In diesem Beitrag erfährst du, warum jede neue Plattform für uns User im Desaster endet...
quelle: keystone / nic coury
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Operation Endgame – Polizei jagt gefährliche Cyberkriminelle
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
5
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
3
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
4
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
5
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Meistgeteilt
1
Nur männlich oder weiblich im US-Pass: Gericht stärkt Trump +++ Wieder Tote in der Karibik
2
Thürkauf fällt verletzt aus +++ Matte wird La Chaux-de-Fonds nach dieser Saison verlassen
3
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
4
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
5
Bitcoin fällt zeitweise unter 100'000 Dollar
Erfolg für Schawinski: UKW soll auf Sendung bleiben
Die Zeichen stehen auf Verlängerung: Auch die Kommission des Ständerats will die UKW-Sender länger behalten. Der Entscheid fiel aber äusserst knapp.
Radio soll auch weiterhin über UKW gesendet werden. Die zuständige Kommission des Ständerats hat sich für eine Verlängerung der Funkkonzessionen ausgesprochen. Geplant ist derzeit eine Abschaltung per Ende 2026. Ab diesem Zeitpunkt sollte das Radioprogramm nur noch per DAB oder Internet empfangbar sein.
Zur Story