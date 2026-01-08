bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Fahrverbot an der Langstrasse in Zürich: E-Tafeln werden installiert

Jetzt sollen elektronische Tafeln auf das Fahrverbot an der Zürcher Langstrasse hinweisen

08.01.2026, 15:4908.01.2026, 15:49

Ab Montag zeigen elektronische Anzeigetafeln das Tagesfahrverbot an der Zürcher Langstrasse an. Die neuen Wechselsignale sind deutlich grösser als die bisherigen. Gekostet hat die Anlage rund eine Million Franken.

Ob die Automobilistinnen und Töfffahrer den wichtigsten Hinweis, den auf ein Tages- statt ein Nachtfahrverbot, erkennen werden, wird sich zeigen. Am Donnerstagmorgen waren Arbeiter noch mit dem Installieren und Ausprobieren der Wechselsignale beschäftigt, wie ein Reporter von Keystone-SDA beobachtete.

Tausende Bussen verteilt

Das tagsüber geltende Fahrverbot auf der Langstrasse in Zürich wurde oft missachtet. Anfang 2024 versuchte die Stadt dem mit einer automatisierten Fahrzeugkontrollen und Bussen Einhalt zu bieten. In einem einzigen Monat stellte die Stadtpolizei damals 17'310 Bussen zu 100 Franken aus.

Weil es nicht darum gehe, möglichst viel Geld einzutreiben, sondern ein neues Verkehrsregime durchzusetzen, verteilte die Stadt später nur noch sporadisch Bussen. Im letzten Jahr kassierten noch mehr als 3000 Lenkerinnen und Lenker 100-Franken-Bussen.

Nachtfahrverbot wird noch geprüft

Ob in Zukunft wieder mehr gebüsst wird, ist offen. Mit Verweis auf die Inbetriebnahme am Montag beantwortete die Sicherheitsdirektion am Donnerstag keine Fragen.

Die Stadt hatte Ende September 2023 das Projekt «autoarme Langstrasse» umgesetzt. Ziel war unter anderem, den Velos mehr Platz zu schaffen. Seither darf der motorisierte Individualverkehr ein rund 60 Meter langes Teilstück der Strasse zwischen der Diener- und Brauerstrasse im Kreis 4 tagsüber in beiden Richtungen nicht mehr befahren. Zwischen 22 und 5.30 Uhr dürfen Autos und Töffs die ganze Strasse entlang fahren. Für Taxis gilt das Fahrverbot nicht.

Einen Antrag aus dem Parlament für ein Nachtfahrverbot und einen Kontrollautomaten prüft der Stadtrat derzeit noch. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Autofahrer wird über 12 Mal von Langstrasse-Blitzer erwischt – jetzt wird es teuer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sehr unterhaltsame Blitzer-Fotos, die Fragen aufwerfen
1 / 29
Sehr unterhaltsame Blitzer-Fotos, die Fragen aufwerfen

Shoutout an die Ente für die Rettung.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Von zwölf bis zwölf» – 24 Stunden Langstrasse
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Reha-Kliniken erhöhen Kapazität +++ Bar-Betreiber werden morgen verhört
Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es in der Nacht auf Neujahr zu einem Brand in einer stark besuchten Bar. 40 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, 116 wurden verletzt. Viele davon schwer.
Zur Story