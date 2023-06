Das älteste grosse Open Air der Schweiz feiert seinen 40. Geburtstag. Wir sind deshalb extra in den Keller gestiegen, haben die besten Fotos aus dem Archiv gefischt und wünschen dem Festival weiterhin alles Gute!

Beim ersten Open Air Festival Abtwil 1977, so hiess das OASG damals noch, kam es zu einem Stromausfall. Alexis Korner (vorn) und Toni Vescoli konnten dank Batterieverstärker weiterspielen.

Das dritte Festival fand 1979 auf der Rütiwiese statt. Das Jahr darauf fand es das letzte mal hier statt und wurde danach in Open Air St.Gallen umgetauft.

Die Festivalbauern halten in der sonntäglichen Morgensonne des ersten regenlosen Festivals 1979 Umschau.

Die führende Jazz-Rockgruppe Shivananda am dritten Festival.

Die einzigartige Zeltstadt-Lagerfeuer-Idylle im Sittertobel, am neunten Festival 1985.

Festivalbäuerin Berta Wenk am Festivalende 1987, das OASG gibt es bereits seit über zehn Jahren.