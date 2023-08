Fast 100'000 Personen feiern am Openair Gampel im Wallis – «Vermehrt Durchfall gemeldet»



Das Openair Gampel 2023 ist Geschichte. Für die Organisatoren war es einer der friedlichsten und ruhigsten Ausführungen des Openairs seit 37 Jahren – trotz vermehrtem Durchfallaufkommen.



100'000 Personen haben von Donnerstag bis Sonntag das Openair Gampel im Wallis besucht. An den vier Tagen luden 41 Bands und 47 DJs zum Feiern ein.

Als Headliner galten etwa Peter Fox mit 40 Tänzerinnen und Tänzern, Lokalmatadorin Stefanie Heinzmann, die Schweizer Band Hecht, der US-amerikanische Rapper Macklemore oder Ska-P, die altbekannten Punker aus Madrid.

Heinzmann feierte an ihrem Heimspiel ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum und lud dafür zahlreiche Schweizer Künstlerinnen und Künstler wie Francine Jordi, Kunz, Marc Sway oder Stress zum Duett ein, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.

«Vermehrt Durchfallerkrankungen gemeldet»

Bekanntermassen war es in den vergangenen Tagen sehr heiss. Die Stimmung unter den Feiernden schien dennoch ausgelassen und positiv gewesen zu sein. Die Organisatoren sprachen von einer der friedlichsten und ruhigsten Ausführungen des Openairs seit Beginn vor 37 Jahren. Insgesamt gab es über die vier Tage 700 Patientenkontakte, drei Personen hätten ins Spital gebracht werden müssen.

Ausserdem waren den Festivalbetreibern vermehrt Durchfallerkrankungen gemeldet worden, wie es auf der Website heisst. Dazu sagte Gampel-Medienchef Olivier Imboden auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Organisatoren hätten nach den ersten Meldungen sofort den Kantonsarzt informiert sowie Trinkwasser- und Essensproben analysieren lassen. Die Analysen hätten aber gezeigt: Trinkwasser und Essen waren einwandfrei.

Deshalb sei man von einem viralen Effekt ausgegangen, was dann Tests auch bestätigt hätten. Bereits am Sonntag seien kaum mehr Meldungen über Durchfall zu den Organisatoren gelangt, so Imboden. (sda)