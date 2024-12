Die Rorschacher Badhütte ist ein Wahrzeichen der Stadt am Bodensee. (Archivbild) st.gallen-bodensee-tourismus

Bekanntes Wahrzeichen von Rorschach SG in Vollbrand

Die Badhütte in Rorschach SG steht in Vollbrand. Das bekannte Gebäude am Bodenseeufer gilt als Wahrzeichen der Stadt und ist 100 Jahre alt. Laut der Polizei ist nichts zu retten.

Die Kantonspolizei St.Gallen rückte am frühen Montagmorgen zu einem Grosseinsatz am Rorschacher Seeufer aus: Die bekannte Rorschacher Badhütte stand in Vollbrand. Der Alarm sei um ca. 3.30 Uhr am frühen Montagmorgen eingegangen, wie Mediensprecher Florian Schneider in einer Mitteilung schreibt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das historische Bauwerk, das 1924 aufgerichtet wurde, bereits in Vollbrand. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt, die Kantonspolizei geht davon aus, dass sich keine Menschen im Gebäude befanden. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Die Rorschacher Badhütte ist ein Wahrzeichen der Stadt am Bodensee und besonders im Frühling und Sommer ein sehr beliebtes Seebad und Restaurant. Laut der Polizei war nichts mehr zu retten vom historischen Bauwerk – die Badhütte erlitt einen Totalschaden. (con)