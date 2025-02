«Kägi-Fret»-Unternehmer Eugen Kägi ist gestorben

Mehr «Schweiz»

Der Toggenburger Unternehmer Eugen Kägi ist am 13. Februar gestorben. Zusammen mit seinen zwei Brüdern machte er das Lichtensteiger Waffelunternehmen «Kägi» international erfolgreich. Er wurde 96 Jahre alt.

Mit dem Tod von Eugen Kägi verliert das Toggenburg einen wegweisenden Unternehmer, wie die Gemeinde Lichtensteig in einer Medienmitteilung schrieb. Eine Sprecherin der Firma Kägi Söhne AG mit Sitz in Lichtensteig SG bestätigte den Tod von Eugen Kägi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Eugen Kägi wurde am 19. September 1928 geboren und wuchs in Bad Ragaz auf. Sein Vater gründete das Unternehmen, das mittlerweile international erfolgreich ist. Die Firma stellt unter anderem die «Kägi-Fret»-Waffeln her. (dab/sda)