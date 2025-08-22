recht sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

Luzerner SVP zieht Tempo-50-Initiative zurück

Luzerner SVP zieht Tempo-50-Initiative zurück

22.08.2025, 15:3122.08.2025, 15:31
Mehr «Schweiz»

Die Luzerner Stimmberechtigten werden am 30. November nicht über die Initiative «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen innerorts» abstimmen. Die SVP hat ihr Volksbegehren zurückgezogen, weil die Regierung in einer Verordnungsänderung zahlreiche Forderungen umgesetzt habe.

raser,tempolimit *** racer,speed limit kgn-dc
Die Initiative fordert, dass innerorts allgemein 50km/h erlaubt sind.Bild: www.imago-images.de

Die Initiative verlangte, dass auf «verkehrsorientierten Strassen» innerorts die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h beibehalten und begünstigt werden solle. Regierung und Parlament lehnen die Initiative ab, weil die Höchstgeschwindigkeiten auf Bundesebene geregelt seien und der Kanton nur bei der Beurteilung und Umsetzung konkreter Fälle von Temporeduktionen Handelsspielraum habe.

Der Kantonsrat beauftragte den Regierungsrat aber, klare Beurteilungskriterien zu schaffen. Die Regierung passte darauf die Strassenverkehrsverordnung an. Diese Neuerungen wurden am 5. Juli im Kantonsblatt publiziert und treten per 1. September in Kraft.

Damit würden zentrale Forderungen der Initiative umgesetzt, teilte die SVP am Freitag mit. Die Partei werde die Umsetzung der Verordnungsbestimmungen in der Praxis aber «aufmerksam verfolgen». Besonders wichtig sei, dass Tempo-30-Zonen nur in klar ausgewählten Einzelfällen eingeführt werden. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera
1 / 17
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera

Das Fold 7 kommt mit einer der aktuell besten Smartphone-Kameras. Die folgenden Schnappschüsse aus dem Alltag zeigen …
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zeugen einer vergessenen Zeit – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Guardiola über Akanji und Co.: «Es werden einige Dinge passieren» ++ Kadak verlässt Luzern
2
SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron
3
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Platzt die KI-Blase?
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
3
FBI durchsucht Haus von Trumps früherem Sicherheitsberater
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Golubic spielt zwei Matches hintereinander und scheidet aus +++ Vingegaard sagt Rad-WM ab
Reisestärkster Sommer am Flughafen Zürich
Noch nie sind so viele Menschen während der Sommerferienzeit über den Flughafen Zürich gereist wie in diesem Jahr. Trotz des Hochbetriebs konnten die Flugzeuge pünktlicher fliegen als im Vorjahr.
Zur Story