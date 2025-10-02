klar10°
DE | FR
burger
Schweiz
Palästina

Einige hundert demonstrieren für Festgenommene der Gaza Flottille

Bild

Einige hundert demonstrieren für Festgenommene der Gaza Flottille

Einige hundert Personen haben sich am Donnerstagabend in Bern zu einer Spontankundgebung gegen das Aufbringen der Gaza-Hilfsflottille versammelt. Sie forderten von Israel, die festgenommenen Besatzungsmitglieder freizulassen.
02.10.2025, 18:5202.10.2025, 18:52

Die Schweiz müsse ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen wahrnehmen und sich «aktiv für ein Ende des Genozids in Gaza» einsetzen, hiess es weiter. Sanktionen müssten verhängt werden. Wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Kollaborationen mit Israel seien zu beenden.

Kundgebungen in verschiedenen Schweizer Städten

Neben Bern sind in mehreren Schweizer Städten Kundgebungen geplant, so in Zürich, Basel, Luzern, Lugano, Genf und Sitten. In Bern sind Spontankundgebungen als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis innert 48 Stunden möglich. Eine Bewilligung braucht es nicht. Es besteht lediglich eine Meldepflicht.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) forderte Aussenminister Ignazio Cassis in einem Brief auf, sich für die Sicherheit und die Rückkehr der Flottillen-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer einzusetzen.

Unter den Festgenommenen der Flottille seien auch Vertretende aus Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Sie alle würden sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Weiter erwartet der SGB vom Bundesrat, dass er sich für eine sichere Lieferung der Hilfsgüter engagiert. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Greta Thunberg: Das furchtlose Mädchen von Davos
1 / 28
Greta Thunberg: Das furchtlose Mädchen von Davos
Sitzstreik für das Klima: Greta Thunberg am 25. Januar 2019 am WEF in Davos.
quelle: ap/ap / markus schreiber
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Punkt72
02.10.2025 19:10registriert Mai 2025
Die Hamas haben es vorgemacht.
Geiseln zu nehmen ist keine grosse Sache, anscheinend für viele.
Da sollten die Paar Influenzer,welche im Gegensatz zu den israelischen Geiseln, gut versorgt und nicht gefoltert, keine grosse Sache sein.
Die Influenzer wussten was sie erwartet.
4215
Melden
Zum Kommentar
5
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
4
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren
5
Aussage von Cassis zur EU gibt zu reden
Meistgeteilt
1
Polen meldet "Vorfall" nahe Pipeline + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
Jobabbau bei Lufthansa – auch Swiss unter hohem Kostendruck
Beim von der Lufthansa angekündigten Stellenabbau in der Verwaltung des Luftfahrtkonzerns stehen nach Unternehmensangaben viele Details noch nicht fest. «Es wird dauern, bis klar ist, wo welche Funktion und Stelle abgebaut werden», sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann dem «Handelsblatt» von Donnerstag.
Zur Story