Wegen Palästina-Demo-Aufruf: Cassis sagt Anlass an Uni Freiburg ab

Das Semester sei bisher ohne Probleme verlaufen, so die Universität Freiburg. Vor ein paar Wochen sei eine Verastaltung zum Nahostkonflikt durchgeführt worden, an der ruhig debattiert worden sei.

Die Universität Freiburg hatte nicht damit gerechnet, dass es zu derartigen Problemen im Zusammenhang mit dem geplanten Podiumsgespräch kommen würde. Der Demonstrationsaufruf sei laut NZZ überraschend gekommen. Es habe zwar auch in Freiburg im ersten Halbjahr propalästinensische Proteste gegeben, doch diese seien nicht so heftig gewesen wie jene in Genf oder Lausanne.

Aussenminister Cassis für Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Montag in New York an gleich drei Uno-Sicherheitsratssitzungen teilgenommen. Es ging dabei um die Lage im Nahen Osten, die Krise im Sudan und den Krieg in der Ukraine.