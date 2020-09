Schweiz

Nach Betrugs-Vorwürfen: Rapperin Loredana zieht sich zurück



Nach Betrugs-Vorwürfen: Rapperin Loredana zieht sich zurück

Imke Gerriets / watson.de

Bild: EPA/EPA

Musikalisch ist Loredana weiter auf Erfolgskurs. Allein ihre vier Singles von «Kein Wort» bis «Nicht verdient» aus diesem Jahr sicherten sich den ersten Platz der deutschen Charts. Doch abseits ihrer Nummer-1-Hits musste die Rapperin in letzter Zeit viel Kritik einstecken.

Die Betrugs-Vorwürfe reissen gegen die Künstlerin nicht ab. Im Zuge dessen scheint es so, als habe die Schweizerin Konsequenzen gezogen, denn sie löschte plötzlich ihren Instagram-Account ohne Vorankündigung. Davor soll sie mehrere Einträge bereits entfernt haben.

Loredana zieht sich zurück

Im Mai 2019 wurde Loredana in Luzern verhaftet. Sie soll ein Ehepaar um viel Geld betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren ein.

Zur Erinnerung: Petra Z., das mutmassliche Opfer, lernte Loredanas Bruder im Internet kennen. Er erzählte von seiner angeblich kranken Mutter, die eine Spenderniere bräuchte. Nach und nach gab sie ihm Geld für eine angebliche Operation. Als sie das Gefühl bekam, dass etwas an der Geschichte nicht stimmte, suchte Petra Z. die Polizei auf. Doch die sprach von Selbstverschulden. 2017 soll sich dann eine «Anna Landmann» bei ihr gemeldet haben, die sich als Anwältin ausgab. Dahinter soll Loredana gesteckt haben, die das Paar weiter um Geld betrogen haben soll.

Loredana kündigte damals auf einer Pressekonferenz an: «Das Geld wurde freiwillig übergeben.» Nach all den schweren Vorwürfen gilt immer noch die Unschuldsvermutung gegen Loredana. Viele Nutzer im Netz prangern die Rapperin allerdings an und machen unter dem Hashtag «BoycottLoredana» ihrem Ärger auf Twitter Luft:

Wenn Loredana mit ihren Brüdern in eine Bank eingelaufen wäre und dem Staat paar Franken abgezogen hätte, hätte es mich nicht gejuckt, aber wer zieht alte Menschen ab?#BoycottLoredana — Xatars Nackenfalte (@xatarsnacken) July 15, 2020

stell mal vor du bist einer der erfolgreichsten rapper-/betrügerinnen und deaktivierst dein insta acc weil dich paar memeseiten geärgert haben #boycottloredana#gibpetraihrgeldzurück#loredana — yungpastirma (@yungpastirma) September 10, 2020

Wahrscheinlich geht es ihr darum, dass die mal sagen kann, sie hätte mehrere große Shitstorms usw. überstanden hat oder irgendwas, was mit ihrem zu großen Ego zu tun hat. Je länger sie es totschweigt, desto unglaubwürdiger wird sie irgendwann wirken. #BoycottLoredana — daims0n🛸 (@daims0n) September 9, 2020

Heute wieder alte Leute abziehen,gar kein Bock #boycottloredana — Klein Hansi (@KleinHansi00) August 2, 2020

Loredana taucht ab

Nun könnte der Musikerin der Druck von Aussen zu viel geworden sein, bereits in der vergangenen Woche soll sie still und heimlich ihren Instagram-Account gelöscht haben.

Auf ihrem Profil hatte sie fast drei Millionen Fans. Allerdings hat sie auch viele Follower auf ihrem Kanal verloren. Allein in den vergangenen vier Wochen folgten ihr über 35'000 Abonnenten weniger, in den Monaten davor hatte sie ebenfalls bereits Tausende Follower verloren, wie die Gratiszeitung «20min» berichtete. Hinzukommt, dass sie am 10. August zahlreiche Bilder von ihrem Account gelöscht haben soll. Warum sie das tat, bleibt offen.

Über die genauen Hintergründe zu ihrem Rückzug hat sich Loredana bislang ebenfalls nicht geäussert. Lediglich auf dem Kanal ihrer Tochter Hana hat sie vor Kurzem ein Bild hochgeladen, wo sie in die Kamera strahlt. Dazu postete sie ein Kleeblatt und markierte den Ort der Aufnahme mit «Heaven». Die Kommentarfunktion ist dort übrigens seit Kurzem ausgeschaltet, sodass ihre Fans auch auf dieser Seite nicht mehr mit ihr in Kontakt treten können.

