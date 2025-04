Beatrice Egli wurde durch DSDS berühmt. Bild: dpa-Zentralbild

People-News

Beatrice Egli gibt grosses Konzert in Zürich

Schlagersängerin Beatrice Egli geht 2026 auf eine grosse Tour. Am 10. Oktober 2026 besucht sie auch die Schweiz und tritt im Hallenstadion in Zürich auf.

Egli-Fans können sich freuen: Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli hat ihre Tournee «Tanzen – Lachen – Leben» angekündigt. Ab Ende September des kommenden Jahres besucht sie aus diesem Anlass Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 10. Oktober 2026 tritt die 36-Jährige im Hallenstadion in Zürich auf.

Da Egli dieses Jahr nur zwei Konzerte in ihrer Heimat gibt, ist die Freude bei den Schweizer Fans wohl umso grösser. Auch für die Sängerin ist das Konzert im Hallenstadion vor 13'000 Menschen eine etwas grössere Nummer als die zuletzt gespielten Konzerte in der Halle 622 in Zürich oder dem KKL in Luzern.

Erste Schweizer Künstlerin im Hallenstadion

Es ist kaum zu glauben, doch Beatrice Egli wird die erste Schweizer Künstlerin sein, die alleine ein Konzert im Hallenstadion geben wird. Vor ihr haben das nur ihre männlichen Musiker-Kollegen wie Gölä, DJ Bobo oder Gotthard fertiggebracht, so der Blick.

Der Vorverkauf für das Konzert der Schweizerin im Hallenstadion beginnt am Mittwoch, 9. April, um 10.00 Uhr. (kek)