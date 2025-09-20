sonnig28°
Dominique Rinderknecht und Drew Gage sind Eltern einer Tochter geworden.

Dominique Rinderknecht ist Mami geworden

Die Miss Schweiz 2013 und ihr Mann sind Eltern einer Tochter geworden.
20.09.2025, 16:1620.09.2025, 16:25

Dominique Rinderknecht und ihr Mann Drew Gage sind im Elternglück: Die beiden sind erstmals Eltern geworden. Das gab Rinderknecht am Samstag über ihren Insta-Account bekannt.

Dazu schrieb die Miss Schweiz von 2013 auf Englisch: «Du bist das Beste, was uns je passiert ist.» Rinderknecht und Gage hatten im Februar in Südafrika geheiratet – der Heimat von Gage.

Dieses Fest fand im kleinen Kreis statt. Rinderknecht und Gage hatten damals angekündigt, nach der Geburt ihres Kindes eine grössere Hochzeitsfeier zu veranstalten. Erst dann stehen auch die Flitterwochen auf dem Programm. Auf diese hatte das Paar wegen der Schwangerschaft bis jetzt verzichtet.

