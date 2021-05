Schweiz

Dominique Rinderknecht ist verlobt – «Ich bin immer noch pansexuell»



Dominique Rinderknecht ist verlobt mit einem Mann – «Ich bin immer noch pansexuell»

Über ihren Account bei Instagram verkündet die ehemalige Miss Schweiz (2013) Dominique Rinderknecht ihre Verlobung mit ihrem Partner Drew Gage. «Ich habe nicht geglaubt, dass jemand wie du existieren könnte», schreibt sie. Und weiter: «Du fühlst dich richtig an – von Anfang an. So, ja, ich sage JA zu dir, ich will dich heiraten!»

Anfang September 2020 trennten sich Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser (bzw. Taminique) ebenfalls via Social Media. «Sie seien beste Freundinnen geblieben, schrieben sie. Wir lieben einander und sind immer noch ein Team.» Das bekannte lesbische Paar setzte sich in zahlreichen Projekten für die Rechte von Homosexuellen, Frauen und anderen Gruppen ein (#LGBTQIA+).

Dominique Rinderknecht beruhigt ihre Fans mit den Worten: «An alle, die sich jetzt fragen, ob ich heterosexuell geworden bin: Ich bin immer noch pansexuell. Ich habe mich einfach in einen Mann verliebt. Aber ich stehe immer noch für dieselben Werte ein.»

