wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Brand in Zürich: Drei Personen wurden verletzt

Wohnungsbrand in Zürich fordert drei Verletzte

04.12.2025, 15:4904.12.2025, 15:49

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis 2 der Stadt Zürich sind am Donnerstagmorgen drei Personen verletzt worden. Zwei davon mussten ins Spital gebracht werden.

Der Brand ereignete sich im Zürcher Kreis 2.
Der Brand ereignete sich im Zürcher Kreis 2. bild: x @SchutzRettungZH

Am Donnerstag kurz nach 9 Uhr rückte ein Grossaufgebot zu dem Brand in einer Wohnung in Leimbach aus, wie Schutz und Rettung Zürich am Donnerstag mitteilte. Zwei Bewohner wurden samt Hund durch die Berufsfeuerwehr aus dem Haus gerettet. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Drei Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden, zwei davon wurden anschliessend mit Rauchgasvergiftungen hospitalisiert. Der Hund kam unversehrt davon.

Zwei Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.
Zwei Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.bild: x @SchutzRettungZH

Die betroffene Wohnung wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens dürfte beträchtlich sein. Die Brandursache wird untersucht. (sda)

Mehr News aus Zürich:

Ab 2026 gibt es ein neues Zürcher Weihnachtsdorf – so sieht das Konzept aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Meist gegoogelte Wörter Schweiz
1 / 6
Meist gegoogelte Wörter Schweiz

Charlie Kirk wurde in der Schweiz am meisten auf Google gesucht. Er starb 2025 bei einem Attentat.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump schläft, während Rubio spricht
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wohnungsbrand in Zürich fordert drei Verletzte
Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis 2 der Stadt Zürich sind am Donnerstagmorgen drei Personen verletzt worden. Zwei davon mussten ins Spital gebracht werden.
Zur Story