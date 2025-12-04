Wohnungsbrand in Zürich fordert drei Verletzte

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis 2 der Stadt Zürich sind am Donnerstagmorgen drei Personen verletzt worden. Zwei davon mussten ins Spital gebracht werden.

Der Brand ereignete sich im Zürcher Kreis 2. bild: x @SchutzRettungZH

Am Donnerstag kurz nach 9 Uhr rückte ein Grossaufgebot zu dem Brand in einer Wohnung in Leimbach aus, wie Schutz und Rettung Zürich am Donnerstag mitteilte. Zwei Bewohner wurden samt Hund durch die Berufsfeuerwehr aus dem Haus gerettet. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Drei Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden, zwei davon wurden anschliessend mit Rauchgasvergiftungen hospitalisiert. Der Hund kam unversehrt davon.

Zwei Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. bild: x @SchutzRettungZH

Die betroffene Wohnung wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens dürfte beträchtlich sein. Die Brandursache wird untersucht. (sda)