Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
People

«Das ist ein Skandal»: Brian verliert gegen Sinan-G und wittert Betrug

«Das ist ein Skandal»: Brian Keller verliert gegen Sinan-G und wittert Betrug

Brian Keller, bekannt geworden durch seine Justizgeschichte in der Schweiz, bestritt am späten Samstagabend seinen zweiten Boxkampf. Er verlor gegen seinen deutschen Kontrahenten.
07.09.2025, 06:4007.09.2025, 06:59
Mehr «Schweiz»

Den ersten Kampf in Winterthur gegen den Franzosen Claude Wilfried konnte Keller in der ersten Runde durch K.O. gewinnen – dieses Mal muss der 29-Jährige als Verlierer den Ring verlassen. Nach sechs Runden à zwei Minuten kürte der Kampfrichter in der Stadthalle Bielefeld in Deutschland Brians Gegner Sinan-G zum Sieger nach Punkten.

brian sinan g
Brian Kellers Gegner Sinan-G wird zum Sieger ausgerufen.Bild: screenshot youtube

Bei Keller sorgte das Urteil für Unverständnis – er schätzte seine Leistung deutlich stärker ein, als jene seines Gegenübers. Gegenüber dem Blick bezeichnete Keller das Urteil als «Skandal». Er habe seinen Gegner mehrfach getroffen und sei selbst unverletzt geblieben. Sinan-G habe in Deutschland ein «Heimspiel» gehabt. Bereits im Ring zweifelte er das Resultat an.

Vor und während des Kampfes, der per Stream auf Youtube übertragen wurde, kam es im Publikum immer wieder zu Tumulten. Laut Keller eine beabsichtigte Manipulation der Gastgeber, um Zeit zu schinden und seinem Gegner mehr Verschnaufpausen zu verschaffen. Der habe keine Kondition mehr gehabt und nicht mehr atmen können.

«Das war ganz klar gestellt, damit er sich erholen kann.»

Schon im Vorfeld äusserte Keller die Befürchtung, dass beim Kampf nicht alles mit rechten Dingen zu- und hergehen könnte. Einen Punktsieg würden ihm die Deutschen nicht zugestehen, es sei klar, dass er Sinan-G per Knockout bezwingen müsse, wenn er gewinnen wolle.

Unterstützung erhält Keller von Ex-Box-Profi Stefan Angehrn. Laut Angehrn ist Keller «um den Sieg betrogen» worden, wie der 60-Jährige, den den Kampf für den «Blick» kommentierte, sagte. Sinan-G hat nach seiner Einschätzung nur eine Runde gewonnen, Brian sei klar stärker gewesen.

Die Rahmenbedingungen waren laut Angehrn ebenfalls fragwürdig: «Der Kampf hat ein bisschen ausgesehen wie ein Grümpelturnier im Boxsport.»

Wer noch mehr Box-Grümpelturnier sehen möchte, darf sich freuen: Brian Keller und Sinan-G haben sich offenbar bereits im Ring auf einen Rückkampf verständigt. (con)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Eigenmietwert: Bergkantone halten nichts vom «Steuergeschenk»
5
Esoteriker wollen mit dem Lichtnahrungsprozess die DNA verändern und nie mehr essen
Meistgeteilt
1
Gebiet in Gaza als «humanitäre Zone» ausgewiesen +++ Israels bombardiert Hochhaus
2
G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort geplant +++ Trump nicht an G20-Gipfel in Südafrika
3
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
4
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
5
Wenn ein Schwurbler Gesundheitsminister wird
Parmelin in Washington – um neues Angebot im Zollstreit zu unterbreiten
Bundesrat Guy Parmelin ist nach Washington gereist. Er will den USA ein neues Angebot der Landesregierung im Zollstreit machen. Noch am Freitag sollen Gespräche auf Ministerebene stattfinden. Ein Treffen des Schweizer Wirtschaftsministers mit US-Handelsminister Howard Lutnick hat dieser in den Medien bestätigt.
«Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet», antwortete zuvor Bundesratskollege Ignazio Cassis auf die Frage eines Journalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei einem Anlass in Graubünden. Parmelin führe in den USA Gespräche über dieses Angebot. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.
Zur Story