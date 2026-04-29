Polizeirapport

Volketswil ZH: Polizei wegen Bedrohungssituation im Grosseinsatz

Am Mittwochabend ist die Polizei in Volketswil ZH mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Medienstelle hat den Einsatz nahe dem Bahnhof Schwerzenbach auf Anfrage des Blicks bestätigt; die Beamten seien wegen einer «Bedrohungssituation» ausgerückt.

Weitere Angaben machte die Polizei mit Hinweis auf den laufenden Einsatz nicht. Laut Augenzeugen sollen mehrere schwerbewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Helmen einen Block gestürmt haben. Andere Polizisten hätten mit Gewehren auf einen Balkon gezielt, so der Zeuge. (cpf)

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