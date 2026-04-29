sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Volketswil ZH: Polizei wegen Bedrohungssituation im Grosseinsatz

Volketswil ZH: Polizei wegen Bedrohungssituation im Grosseinsatz

29.04.2026, 20:3829.04.2026, 21:48

Am Mittwochabend ist die Polizei in Volketswil ZH mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Medienstelle hat den Einsatz nahe dem Bahnhof Schwerzenbach auf Anfrage des Blicks bestätigt; die Beamten seien wegen einer «Bedrohungssituation» ausgerückt.

Weitere Angaben machte die Polizei mit Hinweis auf den laufenden Einsatz nicht. Laut Augenzeugen sollen mehrere schwerbewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Helmen einen Block gestürmt haben. Andere Polizisten hätten mit Gewehren auf einen Balkon gezielt, so der Zeuge.

Ein weiterer Augenzeuge beschrieb den Einsatz am späteren Abend gegenüber dem Blick als «irgendwie sehr speziell». Die an den Wohnblock anliegende Strasse sei abgesperrt worden. Es seien viele schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor Ort gewesen, doch sie seien «irgendwie alle recht gechillt» gewesen. Es habe keine Evakuierung der Umgebung gegeben. (cpf)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gruppe von Männern sticht in Embrach 20-Jährigen nieder
Eine Gruppe von Männern hat am Montagabend im Bundesasylzentrum Embrach einen 20-jährigen Ghanaer mit einem Messer und einem schweren Gegenstand angegriffen. Die Kantonspolizei nahm sechs Verdächtige vorübergehend fest.
Zur Story