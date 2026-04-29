Volketswil ZH: Polizei wegen Bedrohungssituation im Grosseinsatz

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Am Mittwochabend ist die Polizei in Volketswil ZH mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Medienstelle hat den Einsatz nahe dem Bahnhof Schwerzenbach auf Anfrage des Blicks bestätigt; die Beamten seien wegen einer «Bedrohungssituation» ausgerückt.

Weitere Angaben machte die Polizei mit Hinweis auf den laufenden Einsatz nicht. Laut Augenzeugen sollen mehrere schwerbewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Helmen einen Block gestürmt haben. Andere Polizisten hätten mit Gewehren auf einen Balkon gezielt, so der Zeuge.

Ein weiterer Augenzeuge beschrieb den Einsatz am späteren Abend gegenüber dem Blick als «irgendwie sehr speziell». Die an den Wohnblock anliegende Strasse sei abgesperrt worden. Es seien viele schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor Ort gewesen, doch sie seien «irgendwie alle recht gechillt» gewesen. Es habe keine Evakuierung der Umgebung gegeben. (cpf)

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