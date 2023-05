Post darf freigestellter Postauto-Führung die Boni blockieren

Die Untersuchungsleiter – zwei alt Bundesrichter – waren keine Beamten gewesen und ihre Einsetzung hatte keine Rechtsgrundlage gehabt. Das Fedpol warf sechs Beschuldigten vor, sie hätten in ihren Funktionen das BAV über die effektiven Gewinne des Unternehmens getäuscht, um Subventionskürzungen in den Folgejahren zu vermeiden. (sda)

Im Dezember 2018 und im Januar 2019 zahlte die Post den gesamten Betrag von 205.3 Millionen Franken an Bund, Kantone und Gemeinden zurück. Im Gefolge der Affäre traten alle Mitglieder des Verwaltungsrats von Postauto von ihren Posten zurück. Auch Post-Chefin Susanne Ruoff demissionierte im Juni 2018.

Subventionsbetrug: Bund klagt ehemalige Postauto-Kader an

Subventionsbetrug: Bund klagt ehemalige Postauto-Kader an

Die Postauto-Affäre war im Herbst 2017 ins Rollen gekommen. Damals stellte das Bundesamt für Verkehr (BAV) bei einer ordentlichen Revision fest, dass Postauto Schweiz seit 2007 durch gesetzwidrige Umbuchungen systematisch Gewinne im Regionalen Personenverkehr verschleiert und so Subventionen erschlichen hatte.

Es wies damit eine Klage eines ehemaligen Kadermitarbeiters von Postauto ab, wie Schweizer Radio SRF am Mittwochabend meldete. Das Urteil liegt auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor. Der Ex-Kader kann gegen das Urteil beim Kantonsgericht und später beim Bundesgericht rekurrieren.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ambri hat seinen Wunschausländer und wartet auf das Okay aus Moskau

Das taugt das Ideenfeuerwerk zur Lösung des Stauproblems am Gotthard

Bayern und Dortmund jagen Ajax-Star +++ Brentford will nächsten Freiburg-Star

Städter wollen eine Temporevolution – die SVP kündigt vehementen Widerstand an

Vice ist bankrott – diese 5 Videoreportagen werden nicht in Vergessenheit geraten

Der Abgrund heisst Mann! Wie konnte sich Bätschi-Schätzi Yara so sehr täuschen?

Telefonbetrug: Zürcher Polizist bewahrt Seniorin vor Krypto-Einzahlung

Ein Zürcher Kantonspolizist hat in seiner Freizeit im Glattzentrum in Wallisellen einen Betrug verhindert. Er bewahrte eine 64-jährige Frau davor, Geld an einem Krypto-Automaten einzuzahlen.