Kein Wasser in Küblis GR wegen Verunreinigung

Ausgerechnet an dem Tag, als Umweltminister Albert Rösti in Bern darüber informierte, wie er die Wasserqualität in der Schweiz verbessern will, ist in Graubünden ein Dorf vom Wassernetzt abgeschnitten.

Die Bündner Gemeinde Küblis hat am Mittwoch vorsorglich die gesamte Wasserversorgung unterbrochen. Grund ist eine Verunreinigung in Teilen der Trinkwasserversorgung, die am Morgen entdeckt wurde.

«Zur genauen Abklärung der Ausbreitung und des Grundes wurde vorsorglich die gesamte Wasserversorgung unterbrochen», teilte die 900-Seelen-Gemeinde mit. Wasserproben würden analysiert. Weitere Angaben zur Verunreinigung machte die Gemeinde nicht.

Die Trinkwasserversorgung bleibt laut der Gemeinde bis mindestens Donnerstagvormittag komplett unterbrochen. Eine Notversorgung wird installiert. Bis Mittwochabend sollen an vier Standorten Abgabestellen für Trinkwasser eingerichtet werden. (sda/her)