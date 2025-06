Der Eingang einer Post-Filiale. Bild: EQ IMAGES

Die Post verkaufte Duftbäume mit rechtsextremen Motiven

In Post-Filialen in Frick und Liestal empören Duftbäume mit rechtsradikalen Motiven Kunden.

In den Filialen in Liestal BL und Frick AG konnte man, bis vor wenigen Tagen, Duftbäume mit rechtsradikalen Motiven kaufen. Die Duftbäume, die eigentlich das Auto erfrischen sollten, sorgten für Empörung bei Kunden, wie der «Blick» schreibt.

Im Angebot gab es etwa die «Syltkröte», eine Schildkröte, die einen Stahlhelm trägt und den rechten Arm hebt. Anspielen soll das Duft-Tierchen auf die Vorfälle auf der deutschen Insel Sylt 2024. Damals grölten Partygänger ausländerfeindliche Parolen zum Lied «L'amour toujours» und zeigten den Hitlergruss.

Neben der «Syltkröte» gab es auch noch weitere problematische Motive. Am Verkaufsständer hing unter anderem ein Duftbaum mit einem Bild der verstorbenen Mutter der Neonazi-Familie Ritter aus Deutschland. Die Familie wurde durch eine RTL-Sendung bekannt. In dieser ging es vor allem um den exzessiven Alkoholkonsum, die Kriminalität und Gewalt in der Familie. Auf dem Duftbaum steht der Satz «Raus mit die Viecher!». Ein Zitat der Mutter über Ausländer. Sie kursiert heute noch als Meme in rechtsextremen Kreisen im Internet.

Ein dritter umstrittener Duftspender zeigt den frauenfeindlichen Influencer Andrew Tate mit der Bildunterschrift «Top G». Ein Slangwort für «Gangster», der in seiner Gemeinschaft den Respekt anderer hat. Tate werden von der britischen Justiz Straftaten wie Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Die Polizei hat einen internationalen Haftbefehl gegen den Influencer erlassen.

Die Post distanziert sich von den Duftbäumen

Auf Anfrage des «Blick» distanziert sich die Post von den Duftbäumen. Mediensprecher Stefan Dauner sagt: «Der Verkauf dieser Duftbäumchen entspricht nicht unseren Werten und Unternehmensgrundsätzen.»

Die Post distanziere sich von jeglichen Formen von Extremismus und Diskriminierung. Laut Stefan Dauner handelt es sich bei den Duftbäumen um ein regionales Zusatzangebot. «Wir bedauern ausserordentlich, dass diese Prüfung in diesem Fall versagt hat», fügt Stefan Dauner an.

Die Duftbäume wurden mittlerweile aus dem Angebotder Filialen entfernt. Vom 1. März bis zum 31. Mai konnte man die Duftbäume in den Filialen Frick (AG) und Liestal (BL) kaufen. (nib)