100 Millionen Franken: Post überweist dem Bund doppelt so viel Dividende wie im Vorjahr

An der Generalversammlung der Post stimmte der Bund sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Unter anderem wurde das Jahresresultat genehmigt. Weiter hat der Bund den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 die volle Entlastung erteilt. (sda)

Wie bei anderen spezialgesetzlichen Aktiengesellschaften bestimme der Bund über die strategischen Ziele des Unternehmens und die Gewinnverwendung, so Grellmann weiter. Die Dividende fliesst in den allgemeinen Bundeshaushalt. Der Bund ist Alleinaktionär der Post.

Während der ganzen Strategieperiode 2021 bis 2024 lieferte die Post dem Bund jeweils 50 Millionen Franken Dividende ab. Zuvor waren es jeweils 200 Millionen Franken pro Jahr gewesen. Verringert wurde die Dividendenhöhe laut Grellmann, weil der Bund so die Transformation des Unternehmens unterstützen wollte.

Nachdem die Post das Jahr 2024 finanziell gut abgeschlossen habe, hätten sich Post und der Bund auf eine Dividende von 100 Millionen Franken geeinigt. Das gab am Donnerstag Post-Mediensprecherin Silvana Grellmann auf Anfrage bekannt.

Der Bund erhält dieses Jahr von der Schweizerischen Post eine Dividende von 100 Millionen Franken. Das teilte die Post am Donnerstag nach ihrer Generalversammlung mit. Noch im Vorjahr hatte die Post dem Bund nur 50 Millionen Franken überwiesen.

