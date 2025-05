Post stellt die Zustellung von Paketen am gleichen Tag ein – 600 Angestellte betroffen

Die Post stellt die Zustellung von Paketen am gleichen Tag ein. 143 Vollzeitstellen fallen damit bei der Post-Tochterfirma Notime weg. Die Nachfrage nach der Zustellung der sogenannten Same-Day-Lieferung sei unter den Erwartungen geblieben, so die Post.

Das Angebot sei ein Nischenprodukt geblieben und habe jährlich Verluste erzielt, teilte die Schweizer Post am Mittwoch mit. Darum stelle sie das Angebot ihrer Tochterfirma Notime AG per Ende September 2025 ein. Aufgrund der beabsichtigten Schliessung des Betriebs von Notime würden voraussichtlich rund 143 Vollzeitstellen in der Deutsch- und Westschweiz gestrichen.

Diese Stellen verteilen sich laut Post vor allem auf rund 550 Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer, die im Stundenlohn in einem durchschnittlichen Pensum von 20 Prozent Sendungen zustellen. Dazu gehörten ebenfalls 39 Mitarbeitende im Monatslohn. Notime und die Post setzten alles daran, den voraussichtlichen Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich vorzunehmen.

Konsultationsverfahren ab Donnerstag

Für Mitarbeitende, denen im Falle einer Schliessung keine Weiterbeschäftigung angeboten werden könne, plane die Post mit den Sozialpartnern einen Sozialplan auszuarbeiten. Am Donnerstag startet bei Notime ein Konsultationsverfahren, das bis am 30. Mai 2025 dauert. Die Mitarbeitenden von Notime können Vorschläge einbringen, wie der beabsichtigte Stellenabbau verhindert, die Zahl der Kündigungen beschränkt oder deren Folgen gemildert werden könnten, wie es weiter hiess.

Im Falle einer Schliessung des Betriebs der Notime (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich würde die Post den Geschäftskunden nach Möglichkeit eine Integration in bestehende Zustelllösungen der Post anbieten. Mit allen rund 20 Geschäftskunden, die von Notime Same-Day-Lieferungen beanspruchen, trete die Post in Kontakt.

Notime wurde 2014 gegründet und nahm 2015 den operativen Betrieb auf, wie die Post schrieb. 2018 erwarb die Post eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen und 2021 die restlichen Anteile. (sda)