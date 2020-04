Wie viele der 86 Schweizer Gemeinden mit mehr als 15'000 Einwohnern kannst du aufzählen?

Interview

«Im Gegensatz zu Namibia nimmt die Schweiz das Coronavirus schon sehr locker»

Die Luzerner Adrian und Fabian waren seit Mai 2018 mit dem Velo unterwegs. Ihr Ziel: Vom nördlichsten Punkt Europas zum südlichsten Punkt Afrikas radeln. Wenige Wochen vor ihrem Ziel wurde ihre Reise abrupt beendet. So erlebten sie ihre letzten Tage in Afrika.

Adrian und Fabian erlebten turbulente letzte Wochen. Eigentlich hätten sie ihre über zweijährige Velotour vom Nordkap durch Europa und der afrikanischen Westküste entlang im Juni in Kapstadt beenden wollen. Das Coronavirus machte den beiden aber einen Strich durch die Rechnung.

Zurück in der Schweiz haben wir die beiden in Buchrain LU erreicht. Sie erzählen von den Verhältnissen in Namibia, wo sie sich zuletzt aufhielten, ihren anstrengenden letzten Wochen mit viel Ungewissheit und …