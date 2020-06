Schweiz

Rassismus

SRF-Arena: Das sind die schwarzen Gäste der Rassismus-Ausgabe



Brotz lädt nur Schwarze ein: Jetzt sind alle «Arena»-Gäste bekannt

Nach der «Arena»-Sendung am vergangenen Freitag erhielt Moderator Sandro Brotz viel Kritik. Hauptgrund: Die Sendung hatte das Motto «Jetzt reden wir Schwarzen», von den vier Hauptgästen waren allerdings drei weisser Hautfarbe.

Via Twitter kündigte Brotz am Mittwoch an, dass für die kommende Sendung ausschliesslich schwarze Menschen eingeladen werden. Ausserdem wolle er sich ihrer Kritik stellen.

Mittlerweile sind auch die Gäste der Sendung bekannt. Es sind:

Angela Addo, Mitorganisatorin der Kundgebung «Black Lives Matter»

Gabriella Binkert, Unternehmerin und SVP-Präsidentin Val Müstair

Fatima Moumouni, Spoken Word Poetin

Jovita Dos Santos Pinto, Kulturwissenschaftlerin und Mitgründerin Netzwerk Schwarzer Frauen «Bla*Sh»

In der Loge:

Ganga Jey Aratnam, Soziologe

Claudia Wilopo, Kulturwissenschaftlerin

Nirosh Manoranjithan, Gemeinderat Vilters-Wangs/FDP

Silvia Binggeli, Journalistin

Viel Kritik an Sendung

Bereits am Wochenende reagierte SRF auf den Sturm der Empörung. Moderator Sandro Brotz kündigte am Sonntag eine Neuauflage der Rassismus-«Arena» an. «Wir haben die Kritik gehört. Und sind bestrebt, eine zweite Sendung zu Rassismus zu machen», so Brotz auf Twitter.

Bei Vertreterinnen und Vertretern der schwarzen Community in der Schweiz kam die erste Ausgabe gar nicht gut an. Auf den sozialen Medien und in Chats riefen sie zum Boykott der Sendung auf. Die Künstlerin und Aktivistin Brandy Butler empörte sich auf Instagram: «Der einzige schwarze Hauptrepräsentant in der Runde ist ein unpolitischer Komiker.»

Bei der Ombudsstelle der SRG waren bis am Montag insgesamt 130 Beanstandungen gegen die «Arena» vom Freitag eingegangen.

