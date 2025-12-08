bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Rassismus

Nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus liegt vor

Der Bund präsentiert erstmals eine nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus

08.12.2025, 09:3008.12.2025, 10:59

In der Schweiz gibt es erstmals eine nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus. Der Bund verfolgt mit der vom Bundesrat verabschiedeten Strategie mehrere Ziele.

Menschen demonstrieren an einer von der Sans-Papiers-Kollektive und der Anlaufstelle fuer Sans-Papiers Basel organisierten Kundgebung mit dem Motto Nein zu Rassismus! Ja zur Regularisierung! in Basel, ...
Eine Demonstration gegen Rassismus in Basel.Bild: keystone

Die Strategie soll dazu dienen, Rassismus und Antisemitismus besser zu erfassen, wie die Landesregierung am Montag mitteilte. Auch soll sie Betroffene schützen, die Rassismusprävention institutionell stärken und das gesellschaftliche Engagement fördern.

Das 15-seitige Papier solle auch sicherstellen, dass die Tätigkeiten der verschiedenen Akteure koordiniert und auf die nationalen Ziele abgestimmt seien, schrieb der Bundesrat weiter. Insofern schaffe die Strategie einen gemeinsamen Rahmen für Massnahmen. Mit dem Dokument erfüllt der Bundesrat einen Auftrag aus dem Parlament.

Als nächstes erarbeitet nun die Fachstelle für Rassismusbekämpfung einen Aktionsplan mit Massnahmen zur Bekämpfung der beiden Phänomene. Damit soll die Strategie ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden. (dab/sda)

Mehr zum Thema Rassismus:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Hotellerie stellt nächsten Sommerrekord auf – auch Jahresbestmarke winkt
Die Schweizer Hotellerie bleibt auf Erfolgskurs. Nach einem erneuten Logiernächteplus im Oktober blickt die Branche auf eine durchgehend starke Sommersaison zurück. Auch im Gesamtjahr steuert die Hotellerie auf neue Rekordwerte zu.
Zur Story