Der Bund präsentiert erstmals eine nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus

Mehr «Schweiz»

In der Schweiz gibt es erstmals eine nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus. Der Bund verfolgt mit der vom Bundesrat verabschiedeten Strategie mehrere Ziele.

Eine Demonstration gegen Rassismus in Basel. Bild: keystone

Die Strategie soll dazu dienen, Rassismus und Antisemitismus besser zu erfassen, wie die Landesregierung am Montag mitteilte. Auch soll sie Betroffene schützen, die Rassismusprävention institutionell stärken und das gesellschaftliche Engagement fördern.

Das 15-seitige Papier solle auch sicherstellen, dass die Tätigkeiten der verschiedenen Akteure koordiniert und auf die nationalen Ziele abgestimmt seien, schrieb der Bundesrat weiter. Insofern schaffe die Strategie einen gemeinsamen Rahmen für Massnahmen. Mit dem Dokument erfüllt der Bundesrat einen Auftrag aus dem Parlament.

Als nächstes erarbeitet nun die Fachstelle für Rassismusbekämpfung einen Aktionsplan mit Massnahmen zur Bekämpfung der beiden Phänomene. Damit soll die Strategie ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden. (dab/sda)