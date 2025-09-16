wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Waadt

Nach Rassismus-Eklat: Polizeichef Lausannes kündigt frühen Abgang an

Nach Rassismus-Eklat: Lausanner Polizeichef kündigt frühzeitigen Abgang an

16.09.2025, 15:2816.09.2025, 15:28
Olivier Botteron, Commandant de la police Municipale de Lausanne s&#039;exprime lors d&#039;une conference de presse sur la prise de connaissance de la Municipalite de l?existence de messages transmis ...
Olivier Botteron tritt per 1. Juli 2026 ab.Bild: keystone

Der Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, Olivier Botteron, will per 1. Juli 2026 frühzeitig in den Ruhestand treten. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Skandale und anstehender Reformen.

«Die kommenden Monate werden es dem Polizeichef ermöglichen, die Weichen zu stellen, damit sein Nachfolger die langfristig geplanten Reformen fortsetzen kann», schreibt die Stadt Lausanne am Dienstag in einer Medienmitteilung. Der 59-jährige Botteron leitet die Polizei von Lausanne seit 2018.

Der Hintergrund:

Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme

In den letzten Monaten musste er sich mit mehreren Krisen auseinandersetzen. Ende August hatte die Stadtverwaltung von Lausanne die Existenz von zwei WhatsApp-Gruppen aufgedeckt, in denen rassistische, sexistische, antisemitische oder diskriminierende Nachrichten zwischen Lausanner Polizisten ausgetauscht wurden. Daraufhin wurden acht Suspendierungen ausgesprochen.

Die Lausanner Polizei stand auch nach Todesfällen im Zusammenhang mit Festnahmen in der Kritik. (sda)

Hier liest du mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ausschreitungen in Lausanne
1 / 10
Ausschreitungen in Lausanne

Die Polizei hat bei erneuten Ausschreitungen in Lausanne am Montagabend sieben Personen festgenommen.
quelle: keystone / cyril zingaro
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Verwüstung nach Ausschreitungen in Lausanne
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
2
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
SP-Ständerat Daniel Jositsch legt sich einmal mehr quer zu seiner Partei
Die Sozialdemokraten unterstützen harte neue Regeln für die Schweizer Banken. Im Ständerat stimmt Jositsch aber dagegen.
Die Motion wurde von den Gegnern als Versuch eingestuft, die geplante Bankenregulierung erstens abzuschwächen und zweitens zu verzögern. Die grünliberale Ständerätin Tiana Moser hatte es geschafft, eine knappe Mehrheit der Wirtschaftskommission von ihrem Vorstoss zu überzeugen.
Zur Story