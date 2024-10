Starlink-Satelliten wieder über der Schweiz zu sehen

SpaceX hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Zehntausenden Satelliten, die im Orbit nah an der Erde stationiert sind, einen weltweiten Internetzugang aufzubauen. Dies soll auch in Gebieten möglich werden, die bisher nur schlechten oder gar keinen Internetempfang aufweisen.

Erstmals öffnet die Migros einen normalen Supermarkt in einem Quartier auch sonntags. Personal wird dort nicht beschäftigt. Das Modell könnte auch andernorts Schule machen. Das sind die Pläne der Detailhändler.

Wer viele Menschen auf engem Raum vermeiden will, sollte sonntags keine Supermärkte an Bahnhöfen und Flughäfen aufsuchen. Abgesehen von Tourismus-Gemeinden in den Bergen sind es die einzigen Orte, in denen Coop, Migros und Co. sonntags Personal beschäftigen dürfen. Läden in den Quartieren hingegen sind sonntags geschlossen. Zumindest bis jetzt.