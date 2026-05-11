Demo gegen Transitverkehr: Bund erwartet wegen Brenner-Blockade kein Chaos

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Die Totalsperrung der Brennerautobahn Ende Mai dürfte nach Einschätzung der Schweizer Behörden nicht zu einer markant höheren Gesamtbelastung auf der Gotthard- und der San-Bernardino-Route führen. Allerdings rechnet das Bundesamt für Strassen zwischen Mitte Mai und Mitte Juni ohnehin mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Die Sperrung am Brenner sei ihm bekannt, schrieb das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie werde entsprechend in die laufenden Beurteilungen für Massnahmen einbezogen.

Im Austausch mit ausländischen Verkehrsbehörden

Sollte es zu Staus auf der A2 und der A13 kommen, werde das Astra die bewährten Verkehrsmanagement-Massnahmen anwenden, schrieb Thomas Rohrbach, der Sprecher des Bundesamts, weiter. Reisenden empfehle man, die Verkehrslage vor der Abfahrt zu prüfen und genügend Zeit einzuplanen.

Das Astra steht nach eigener Aussage ohnehin im engen Austausch mit den Partnerbehörden im In- und Ausland und namentlich in Österreich, Deutschland und Italien. In die Verkehrsprognosen des Bundesamts flössen daher auch Einschränkungen auf wichtigen Transitachsen in Europa und Ferienbeginne in Nachbarländern der Schweiz ein.

Sperrung wegen Demonstration gegen Transitverkehr

Die Tiroler Behörden haben für den 30. Mai – den Samstag nach Pfingsten – eine Demonstration auf der Autobahn über den Brennerpass zwischen Österreich und Italien bewilligt. Eingereicht hatte den entsprechenden Antrag der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Gries am Brenner.

Zwischen 11 und 19 Uhr werden wegen der Demonstration sowohl die Autobahn als auch alle Nebenstrecken in beiden Richtungen für den Transitverkehr gesperrt. Für Lastwagen gilt die Sperrung bereits ab 9 Uhr. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Region protestieren mit der Kundgebung gegen die negativen Auswirkungen des zunehmenden Transitverkehrs. Die eigentliche Versammlung soll auf einem Autobahn-Parkplatz stattfinden.

Der Brenner ist eine wichtige Verbindung insbesondere für den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Italien. (sda)