Outdoor- und Offline-Erlebnisse sind im Sommer 2026 im Trend. Bild: KEYSTONE

Das wollen die Menschen im Sommer 2026 erleben

Was wollen die Menschen im Sommer 2026 erleben? Eine europaweite Studie liefert Antworten. Klar ist für die Schweiz: Die Reiselust ist ungebrochen. Und die Freizeit soll wieder vermehrt offline verbracht werden.

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Geht es nach einer heute veröffentlichten Studie, steht der Sommer 2026 im Zeichen authentischer Begegnungen zwischen Menschen. Drei von fünf Personen wollen ihre Freizeit demnach bewusster offline verbringen – um Zeit mit anderen zu teilen, wie die Studienmacher schreiben.

Die Prioritäten für Freizeiterlebnisse sind dabei auch klar: Reisen, kulinarische Erlebnisse und Outdoor-Aktivitäten stehen ganz oben auf der Wunschliste.

In der Umfrage in 28 Ländern (Details siehe Infobox unten) sticht die Schweiz mit diesen Ergebnissen hervor:

74 Prozent planen, 2026 mehr zu reisen.

60 Prozent wollen mehr Geld für Wellness- und Outdoor-Aktivitäten ausgeben.

ausgeben. 76 Prozent möchten gemeinsam mit Freundinnen, Freunden oder Familie neue Fähigkeiten lernen.

Die Reiselust bleibt also ungebrochen. Bei der Entscheidungsfindung verlassen sich gemäss der Studie 44 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer lieber auf persönliche Empfehlungen als auf Algorithmen. Authentizität ist also ein wichtiger Faktor.

Courtney Scharf, Futuristin bei der Plattform für Innovations- und Trendforschung Trend Hunter sagt zur Entwicklung: «Europa setzt 2026 klar auf die menschliche Dimension von Erlebnissen. Technologien bleiben wichtig, doch sie werden zunehmend durch bewusst analoge, emotionale Erfahrungen ausgeglichen. Je digitaler unser Alltag wird, desto wertvoller werden echte Begegnungen.»

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Sparen bei der Kleidung

Dass alles wieder lokaler gedacht wird, zeigen auch die Ergebnisse, wofür die Menschen bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und was ihnen wichtig ist:

64 Prozent sind bereit, mehr Geld für persönliche Erlebnisse auszugeben.

auszugeben. 57 Prozent investieren gezielt in Aktivitäten, die lokale Unternehmen unterstützen.

unterstützen. 51 Prozent suchen aktiv nach Angeboten von KMU.

Sparpotenzial sieht ein Grossteil also bei weniger neuen Kleidern. Nicht bereit sind viele, auf das Auto zu verzichten und dafür mehr den Zug zu nutzen.

Die Schweizerinnen und Schweizer liegen mit ihren Einstellungen durchaus im Trend. Europaweit sind Reisen und Tourismus (79 Proznt) die gefragtesten Erlebnisse für 2026.

Daten und Quellen Die Umfrage wurde im Februar 2026 vom Marktforschungsinstitut 3Gem im Auftrag von Mastercard durchgeführt. Insgesamt wurden 27'000 Personen in 28 Ländern befragt, darunter die Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich.

(fox)