Flugreisende haben bei später Annullation Recht auf Entschädigung

Die Ansprüche gelten demnach bei allen Flügen, die in der Schweiz oder in der EU starten und bei Flügen mit der Destination Schweiz oder EU, die von einer Schweizer oder EU-Airline durchgeführt werden.

Die Schweiz habe 2006 die EU-Regelung über die Fluggastrechte übernommen, twitterte die Stiftung für Konsumentenschutz am Mittwoch. Diese verhelfen Reisenden zu gewissen Rechten, wenn mit dem gebuchten Flug etwas schiefgeht. Betroffene sollen sich sofort an die Fluggesellschaft wenden.

Reisende, deren Flüge kurzfristig annulliert werden, haben Anspruch auf Entschädigung. Das EU-Fluggastrecht, das auch in der Schweiz gilt, verhilft Betroffenen zu gewissen Rechten. Der Konsumentenschutz rät, sich sofort an die Fluggesellschaft zu wenden.

Wie sich meteorologischer und astronomischer Sommerbeginn unterscheiden

Wann beginnt eigentlich der Sommer? Am 1. oder am 21. Juni? Das hängt davon ab, wen man fragt. Für Meteorologen startet die wärmste Jahreszeit nämlich etwas früher wie für Astronomen. Warum sich die beiden Deutungen unterscheiden und was du sonst noch zum Thema wissen musst, erfährst du hier: