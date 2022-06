Technische Störung bei Skyguide – Schweizer Luftraum bis auf Weiteres gesperrt

Aufgrund eines Systemausfalls bei der Flugsicherung Skyguide ist derzeit der gesamte Schweizer Luftraum gesperrt. Dies schreibt Skyguide in einer Medienmitteilung. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung und bedauere die Störung.

Zuvor hatten die Flughäfen Zürich und Genf die Probleme beim System bereits bestätigt. Deswegen waren am Mittwochmorgen keine Starts und Landungen in den beiden Städten möglich. Der Zürcher Flughafen sei offen, sagte eine Sprecherin gegenüber Keystone-SDA. Das Check-in laufe. Die Boardings seien jedoch gestoppt worden.

Derzeit sei offen, wie lange die Panne daure. Der Genfer Flughafen schrieb auf seiner Seite, dass der Unterbruch bis 11 Uhr dauern dürfte. Es handle sich um eine grosse Panne.

Flugzeuge, die auf dem Weg in die Schweiz sind, müssen nun auf Flughäfen im Ausland ausweichen. Gemäss dem Portal Flight Radar ist beispielsweise der Swiss-Flug aus Dubai heute Morgen am Flughafen in Mailand gelandet, ebenso der Flug aus Johannesburg. Wie viele Flüge von der Panne betroffen sind, konnte die Skyguide-Sprecherin nicht sagen. Skyguide informiere wieder, sobald weitere Informationen verfügbar seien. (sda)

