Abt Jean Scarcella soll einen Jugendlichen missbraucht haben. Bild: KEYSTONE

Vorwurf des Missbrauchs: Abt des ältesten Klosters der Schweiz lässt Amt ruhen

Mehr «Schweiz»

Wie kath.ch berichtet, lässt Abt Jean Scarcella sein Amt per sofort ruhen. Der 71-Jährige ist aktives Mitglied der Bischofskonferenz der Schweiz als Territorialabt von Saint-Maurice im Wallis. Die Abtei ist das älteste durchgehend existierende Kloster des Abendlandes, etwa 1500 Jahre alt. Am Sonntag war bekannt geworden, dass auch gegen ein Mitglied der Bischofskonferenz wegen Missbrauchs ermittelt wird. Nun geht der Abt selbst an die Öffentlichkeit und zieht Konsequenzen.

Der Abt schreibt:

«Die Ermittlungen betreffen auch einen Vorwurf, der gegen mich erhoben wurde. Ich habe Bischof Bonnemain meine volle Kooperation zugesichert. Um die Unabhängigkeit der Ermittlungen zu gewährleisten, habe ich mich in Absprache mit dem Abteirat und dem Präsidenten der Bischofskonferenz dafür entschieden, mein Amt als Abt von Saint-Maurice bis zum Abschluss der Voruntersuchung ruhen zu lassen.»

Bischof Joseph Maria Bonnemain von Chur leitet die vom Vatikan initiierte Untersuchung gegen den Abt von Saint-Maurice sowie gegen weitere aktive und emeritierte Schweizer Bischöfe wegen des Vorwurfs der Vertuschung von Missbrauchsfällen.

Derzeitiger Präsident der Bischofskonferenz ist der Basler Bischof Felix Gmür. Von ihm ist bekannt, dass er nicht zu den sechs Bischöfen gehört, gegen die ermittelt wird. Recherchen des Beobachters hatten kürzlich aber auch ihm vorgeworfen, auf einen Missbrauchsfall nicht ausreichend reagiert zu haben.

(rbu)

Update folgt ...